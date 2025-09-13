La emotiva carta de la nuera de Makoke a Javier Tudela desde el hospital

Marina Romero, pareja de Javier Tudela y madre de sus dos hijos, ha compartido una emotiva carta en redes sociales donde expresa que atraviesa un momento muy difícil de salud. En la publicación, en la que aparece en una cama de hospital con un apósito en el brazo, transmite un mensaje de amor y gratitud a Javier por su apoyo incondicional durante esta etapa confiando en que, juntos, saldrán más fuertes.

"Hace 8 años la vida me regaló a mi persona, a mi amor, a mi compañero. Y si entonces tenía claro que eras el amor de mi vida, ahora sé que ni siquiera alcanzaba a imaginar cuánto. Estos días han sido los más difíciles de nuestro camino juntos, pero ahí estás tú, sin soltarme la mano ni un segundo, cuidando de mí y de todo, Y aun así encontrando fuerzas para hacerme sonreír cuando más lo necesito".

La carta continúa con estas palabras: "Has movido cielo y tierra para que todo vaya lo más rápido posible. No sé cómo agradecerte todo lo que haces, cómo explicarte lo que siento al mirarte y saber que das el 100% de ti en cada momento (…) Sé que nos esperan días difíciles, pero también sé que contigo a mi lado no hay batalla que no podamos ganar. En esa forma en que me miras incluso en medio de la tormenta y encuentro fuerza, gracias a ti tengo la certeza de que, cuando todo esto pase, saldremos más fuertes, más unidos y con aún más motivos para celebrar la vida juntos".

Makoke, que hace unas semanas anunció que debía posponer su boda debido a la enfermedad de un familiar, ha confirmado este sábado en el programa "Fiesta" que, efectivamente, este fue el motivo. Se desconocía que el familiar al que se refería Makoke era su nuera Marina, pero después de la emotiva carta de la influencer ha explicado que la familia no está atravesando su mejor momento. “Ha sido un fin de semana complicado. Debería estar casándome, ahora deberíamos estar comiendo. "No se merece nadie esto", se ha lamentado Makoke. "Me toca a mí en primera persona, me duele. La carta es preciosa, es una declaración de amor. Están juntos".

Marina ha recibido miles de comentarios de cariño entre los que se encontraba el de Makoke que le ha escrito: "Os quiero a los 4 con toda mi alma. Que bonitas palabras Maris. Gracias por darnos tanto amor, estás siendo un ejemplo en todos los sentidos. Te quiero mi Maris". Anita Matamoros, hija de la colaboradora y su cuñada, también ha expresado su cariño de esta manera: "Sois una familia tan sólida, tan bonita y tan valiente… os admiro y quiero muchísimo".