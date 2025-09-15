La declaración de amor de Javier Tudela a Marina Romero tras hacerse pública su enfermedad

La familia de Makoke atraviesa un delicado momento. Fue a mediados del mes de agosto cuando la televisiva anunció que posponía su boda en in extremis con Gonzalo, programada para este mes de septiembre en Ibiza, por el estado de salud de un familiar.

Un mes después, ha sido Marina Romero, pareja de Javier Tudela, hijo de Makoke, la encargada de confirmar que se encuentra atravesando por un delicado momento de salud. El pasado viernes, a raíz de una bonita declaración de amor hacia el padre de sus dos hijos, compartió con todos sus seguidores una fotografía en la que aparecía en una camilla de hospital. “Sé que nos esperan días difíciles, pero también sé que contigo a mi lado no hay batalla que no podamos ganar. En esa forma en que me miras incluso en medio de la tormenta y encuentro fuerza, gracias a ti. Tengo la certeza de que, cuando todo esto pase, saldremos más fuertes, más unidos y con aún más motivos para celebrar la vida juntos”, confesó la joven influencer.

Makoke, uno de los grandes apoyos de la pareja

La televisiva regresó este fin de semana a “Fiesta” y se sinceró con Emma García sobre el delicado momento que está atravesando la familia, totalmente abatida por la enfermedad de Marina. Makoke se ha convertido en uno de los grandes apoyos de la pareja y no pudo evitar emocionarse al hablar de la fortaleza de su hijo Javier. “Ha sido un fin de semana complicado. Debería estar casándome, ahora deberíamos estar comiendo. No se merece nadie esto. Mi hijo está fuerte. Hay cosas que no han salido, hay momentos muy duros y él le hace reír. En algún momento explotará porque está teniendo fuerza, risa con los niños y todos. Nos está dando un ejemplo increíble, no sabía que mi hijo tenía esa fuerza. Estoy muy sensible. Exploto, tenía que explotar. Llevamos tres semanas que es un no parar. Cuando Marina lo ha contado… ha sido ella, he explotado porque yo no quería que se hiciera público”, declaró la colaboradora.

Makoke, entre lágrimas, explica los motivos la cancelación de su boda en "Fiesta" Telecinco

A pesar de ser una pareja muy mediática, Javier y Marina han optado por la discreción y el último en reaparecer en redes tras hacerse pública la enfermedad de su novia ha sido el hijo de Makoke.

Una declaración de amor

Javier Tudela ha compartido en redes un emotivo vídeo recopilatorio de momentos con Marina, con la que lleva saliendo más de ocho años y con la que ha formado una bonita familia. “Mesario 14”, ha escrito en la publicación en la que ha añadido la canción Until I Found You de Stephen Sanchez. La publicación se ha llenado de numerosos mensajes de amor hacia la pareja en estos momentos tan complicados para todos. “Mucho ánimo, os abrazo”, ha escrito Marta Riesco.