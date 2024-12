El reproche de Alejandra Rubio a su suegra, Mar Flores

Mar Floresse fue de la lengua al desvelar que su primer nieto se llama Carlo, una revelación que ha molestado a su nuera, Alejandra Rubio, porque estaba previsto que fuera ella, y no otra, la que descubriera el nombre de su hijo.

El look de Alejandra Rubio. Gtres

Dicen que la mamá primeriza se guardaba la noticia como oro en paño, no había dado ni una sola pista cuando se le preguntaba. Todas las respuestas las guarda para el documental que está grabando sobre su vida al lado de su pareja y padre del bebé, Carlo Costanzia. Y, seguramente, para una exclusiva bien pagada en una revista.

Así reaccionaban Alejandra Rubio y Carlo Constanzia a las preguntas sobre un posible embarazo Europa Press

Lo que no sabemos es si, tras el nacimiento, vendrá una boda. Ellos no dan pistas al respecto, aunque una amiga de Alejandra nos dice que, hoy por hoy, "no tiene planes de boda. El matrimonio no es algo prioritario en su vida, ni tampoco en la de Carlo. Son felices juntos y eso es lo que importa. Se ríen cuando algún medio publica que están en crisis…" Se refiere a un rumor surgido hace menos de un mes y que Alejandra desmintió rotundamente en el programa televisivo en el que trabaja.

Por su parte, Mar atendió amablemente a los reporteros que la esperaban a la salida del hospital. Apenas dos respuestas: "estoy muy emocionada. El bebé está muy bien".

Mar Flores. Gtres

Ya veremos si a partir de ahora está igual de bien con su consuegra, Terelu Campos, con la que, según se cuenta, nunca se ha llevado bien. Vamos, ni bien ni mal, la realidad es que no ha existido la menor relación de amistad entre ambas.

Al igual que entre los padres de Alejandra y Carlo, Alejandro Rubio y Carlo Costanzia. Ni mantienen contacto ni se conocen. Y un aviso de este último a su ex, Mar: "espero que sea mejor abuela que madre".