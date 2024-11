Carlo Costanzia se ceba con Mar Flores: “Espero que sea mejor abuela que madre”

Lo que iba a convertirse en un bonito encuentro entre consuegros, finalmente se ha saldado con una víctima: Mar Flores. Carlo Costanzia y Terelu Campos han querido emplazar el decisivo momento de conocerse en persona en un plató de televisión, en el de ‘De viernes’, semanas antes de convertirse en abuelos. Un momento íntimo que se ha producido frente a las cámaras y que ha sido algo incómodo al principio, incluso con un momento bochornoso cuando el tema del sexo ha salido en la conversación demasiado pronto y sin pretexto. Pero más allá de hablar de la relación de Alejandra Rubio con su hijo, el invitado estrella de este fin de semana le tenía varios dardos reservados a su ex, Mar Flores. También a Alessandro Lequio, con el que ha querido ajustar cuentas por lo mal que ha hablado a su nuera en televisión y por rencillas que arrastran del pasado.

Terelu Campos ha querido romper el hielo con Carlo Costanzia padre, ahora que se lleva a las mil maravillas con su hijo, del que ha cambiado radicalmente su opinión. También ha aprovechado la ocasión para dejar claro que en ningún momento ha tenido nada en contra de la madre de su yerno, que jamás ha hablado mal de ella y que le consta que es recíproco, pues no han tenido enfrentamiento alguno. No es el caso del que fuese su pareja y padre de su primogénito, del que rompió tirándose los trastos y entre reproches que han perdurado a lo largo de los años. Esta noche han vuelto a sacarles brillo. La primera vez que la ha mentado ha sido para dejar claro que no va a haber un encuentro con ella, por mucha felicidad que les embargue por el nacimiento de su primer nieto: “Dudo mucho que coincida en el hospital con Mar. Vamos a ver al bebé, no al núcleo familiar”, atajaba a las preguntas de los colaboradores. Eso sí, añadía que, a su parecer, tiene más trato con su hijo del que tiene su ex, aunque marca distancia y asegura que “yo no le pregunta nada, es un tema suyo y es su madre”.

Pero sacó la artillería pesada con una frase lapidaria que encierra muchos reproches del pasado. Fue al responder a la pregunta sobre si considera que Mar Flores será buena en el nuevo papel que le toca desempeñar, a la par que con Terelu Campos: “Espero que sea mejor como abuela que como madre”. La frase ha caído como una bomba en el plató. Es por eso que se ha visto obligado a matizarse a sí mismo y añadió que “de Carlo, de los demás no lo sé”. Este detalle hacia su ex no ha sido bien recibido entre los colaboradores, que incluso han tildado su deseo como “cruel”. Carlo Costanzia se defendía dejando de nuevo la pelota en tejado ajeno: “No he sido cruel. No he dicho que ha sido mala madre, he dicho que espero que sea mejor abuela que madre, que si ha sido una madre magnífica, que sea una abuela fabulosa”. No terminó de convencer a todos con sus explicaciones.

“Es un desafío, pero yo lo dije, me quedé mal y sorprendido que después de 20 años hubiese hecho una entrevista y sacando temas del pasado. Parece que la que no lo supera es ella”, continúa reprochando Carlo Costanzia la última entrevista de la modelo en ‘Hola’ donde le mentaba al hacer un repaso de su vida. También le reprocha que no haya tenido palabras amables hacia Alejandra Rubio cuando un reportero le dijo que su nuera hablaba muy bien de ella en televisión, a lo que respondió que “no necesito que nadie hable bien de mi”. Tiene claro que no la quiere en su vida, de ahí que la llegada de su nieto no vaya a cambiar nada entre ellos: “No te puede pasar la vida amargándote de lo que pasó y no es una obligación estar con ella en fiestas”.