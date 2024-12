Mar Flores, la última en enterarse que Alejandra Rubio está dando a luz a su nieto

Alejandra Rubio se encuentra ya dando a luz. Así lo ha adelantado ‘Ni que fuéramos Shhh’ este jueves, informando que en la mañana ha ingresado en la Fundación Jiménez Díaz para convertirse en madre. Su vástago con Carlo Costanziatenía la fecha y la hora de su llegada al mundo programada, una tendencia muy a la moda entre aquellas mujeres que tienen que cumplir un estricto calendario. Son muchos los ejemplos, pero el de la hija de Terelu Campos está dando mucho que hablar, porque hay dos versiones sobre la mesa para fijar la cesárea. Belén Esteban asegura que es para que el momento del parto esté presente en el documental que está grabando junto al padre de la criatura, mientras que Kiko Matamoros mantiene que es para evitar el machaque físico que sufre la mujer en el último mes de embarazo. Así, en medio de esta discusión, la colaboradora se ha levantado a hablar con Mar Flores.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Gtres

Sí, la otra abuela. Esa que no sabía por dónde iban los tiros cuando ha recibido una llamada de Belén Esteban. Quería saber cómo estaba recibiendo la llegada de su primer nieto o si tenía algún detalle del alumbramiento que pudiese compartir con la audiencia del programa. Ha llamada ha durado escasos segundos, pero ha sido fructífera. No tanto en detalles, pues no se ha conseguido nada más que uno: ella no sabía nada. Mar Flores no tenía constancia de que su nuera se encontraba en el hospital a punto de dar a luz. Podría tratarse de un despiste fruto de los nervios del feliz momento, pero teniendo en cuenta que la cita con la clínica estaba programada de antemano, poco o nada habría costado que Carlo Costanzia le informase. Es ahí cuando se plantea en el programa de TEN la posibilidad de que se estén protegiendo posibles exclusivas o que no quieran que trasciendan datos que después son de dominio público. Unas precauciones que no se adoptan con la otra abuela, Terelu Campos.

Mar Flores y Alejandra Rubio Gtres

María Patiño deja clara su postura al conocer estas circunstancias. Aunque Madre e hijo han defendido su relación, lo cierto es que para la presentadora no es tan estrecha como mantienen. Al menos el contacto no es diario, algo que ya reconoció el propio Carlo Costanzia, escudando esta distancia en la evidencia de que han vivido en países separados y que su relación se resintió. Pero se quieren y se alegran de sus buenas nuevas. Quizá no tanto como para hacerles partícipes de ellas en primer lugar. Ya pasó con el anuncio del embarazo a golpe de exclusiva a través de la revista ‘Hola’, revista de cabecera de Mar Flores. Ahí, en su propio terreno, se encontró que su hijo mayor había dejado embarazada a Alejandra Rubio tan solo unos meses después de iniciar su romance. No le habían avisado antes para comunicárselo personalmente, como así mantiene Patiño.