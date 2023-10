Risto Mejide, acusado de traicionar a Laura Escanes para dinamitar su romance con Álvaro de Luna

La ruptura de Laura Escanes y Álvaro de Luna está acaparando la picota informativa de este lunes. Se ha confirmado que el amor entre ellos no ha podido aguantar las diferencias irreconciliables que mantenían. Un año de amor en el que ambos han dado lo mejor de sí mismos para que todo triunfe, pero al final, como aseguran desde su entorno más próximo, estaban en etapas de la vida muy distintas. Pese a que deseaban perdurar en el tiempo y pensar en futuro juntos, lo cierto es que al final han tomado la decisión de mutuo acuerdo de separarse y continuar el camino en solitario. Pero en todo esto Risto Mejide ha entrado en acción, siendo señalado como presunto culpable de una traición a su exmujer. La polémica está servida.

Portada de la revista Lecturas con Laura Escanes y Álvaro de Luna Lecturas

El romance entre Laura Escanes y Álvaro de Luna saltó a la prensa a principios de noviembre del año pasado, aunque entre ellos ya había prendido la llama de la pasión. Ella acababa de anunciar su separación de Risto Mejide, padre de su hija Roma, y unas fotografías en la portada de la revista ‘Lecturas’ no dejaba lugar a dudas. La influencer había encontrado de nuevo el amor y el afortunado era el cantante Álvaro de Luna. Pero ¿cómo pudo esta publicación conocer su romance, además del sitio donde les pillarían besándose? Es aquí donde se le echan las culpas al publicita reconvertido en presentador.

Ha sido en la mañana de este lunes cuando en ‘Espejo Público’ se ha planteado la posibilidad de que Risto Mejide estuviese detrás de esta revelación. Se explica que un mensaje anónimo llegó a la redacción de ‘Lecturas’ y que les puso sobre la pista de este nuevo romance. Un chivatazo muy oportuno del que ha hablado Luis Pliego, director de la citada revista: “Recibimos un correo de una persona anónima y nos decían que al día siguiente esta pareja iba a tomar un vuelo. No se sabía que eran pareja, pero nos dieron el número de vuelo y horario, metimos a un fotógrafo en ese vuelo, hizo guardia en la casa que habían alquilado en Tenerife y no salieron a la calle. Y 24 horas después salieron y se empezaron a dar besos. Durante un tiempo sospeché de Álvaro de Luna, Laura se acababa de separar de Risto Mejide. Pero claro, hoy Gema López quiere poner otro nombre encima de la mesa”, detalla.

Susanna Griso, Gema López y Luis Pliego Espejo Público

Gema López prendía la mecha de la bomba: “No fue ni Laura Escanes ni Álvaro de Luna. Hay venganzas que se sirven así, por lo bajini de manera anónima. Mi sospecha es que fue Risto. Las sospechas vienen porque sé cómo se hicieron determinados movimientos y no solo con tu revista”. Esta opinión no la comparte Pilar Vidal, que considera que “a Risto eso no le beneficiaba”. Lo mismo sucede con Susanna Griso, que no lo ve posible: “Anda, anda, pobre Risto. Bastante le cayó cuando se filtraron las fotos”. Sin embargo, el director de ‘Lecturas’ sí ve factible que la filtración que le llegó fuese del presentador por otros pasos anteriores: “A mí me consta que otras informaciones sí partían de Risto, pero otro tipo de informaciones anteriores a esta que tenían que ver también con la ruptura”, deja caer sin precisar demasiado.