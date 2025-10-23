Alertan a Raquel Mosquera de la doble vida de su marido Isi: ¿tiene otra familia?

Raquel Mosquera está en un momento delicado de su vida. Lleva cuatro meses sin saber a ciencia cierta dónde está su marido, aunque las últimas informaciones le aseguraban que estaba en prisión. No sabe en qué centro penitenciario exactamente, tan solo que está en territorio francés. Tampoco sabe nada del motivo por el cual Isi fue arrestado, llevado a comisaría y encarcelado de manera provisional. Al menos eso es lo que ella quiere dejar claro, que no es conocedora de nada y que esto le ha pillado tan de sorpresa como al resto del mundo.

No todos creen que la empresaria esté tan tranquila sin saber en qué cárcel está su marido y por qué. Aun así, concedió una entrevista a ‘De viernes’ con esas claves como única respuesta a todas las preguntas: no sabe, no contesta. Ante su falta de precisión a la hora de hablar sobre el destino judicial y penitenciario del padre de sus hijos, han tenido que ser otros los que hablen por ella. La peluquera dice que mucho de lo que sabe del caso es porque ha escuchado lo que dicen los periodistas en televisión. Hoy le llega un nuevo testimonio y no le sentará nada bien. Y es que una antigua enemiga regresa del pasado para decir que su marido tiene una supuesta doble vida a sus espaldas.

Raquel Mosquera y la doble vida de su marido Isi

Son muchos y muy variados los rumores que han surgido estas semanas sobre la situación del marido de Raquel Mosquera. Se habla de sus negocios fracasados, así como de otros que podrían ser muy rentables. También de otros ocultos, incluso de unos presuntos delictivos que explicarían su detención y encarcelamiento. Incluso se ha hablado de tráfico de estupefacientes. Su esposa dice no saber nada y que los negocios de su esposo son suyos, que no se mete en ellos, pues él tampoco mete sus narices en los de ella. Una gran libertad de movimientos que, según elevan ahora la apuesta, también incluiría una doble vida.

Mara de Castro, enemiga íntima del matrimonio, ha hablado para ‘El tiempo justo’ para señalar a Isi como desleal a su mujer: “Isi tiene su familia en su país también. Isi es infiel, ha sido infiel a Raquel. Y estás con una mujer española aquí teniendo tu familia ahí. La misma Raquel lo tapa. Entonces para que ella diga que no sabe dónde está su marido… mentira. Porque cuando tú estás en prisión en cualquier país, enseguida notifican en qué prisión estás. Qué tu marido está en la cárcel, que tu marido ha hecho que tú vendas tu chalet”, acusa. No termina aquí.

“Isi no es una persona clara. Se fue con todas las chicas que trabajaban con ella en el restaurante. Y Raquel sabía todo esto. Ese tío con el tiempo está con su mujer en su sitio, en su país y te engaña. Eres una mujer engañada”, se despide con furia. Pronto Raquel Mosquera ha respondido a través de Marta López, quien asegura que todo es mentira, que conoce a la familia a la que hace referencia en Nigeria y pone la mano en el fuego en que él jamás miente.