De su primer encuentro sexual con 18 años a su infidelidad a Carlos Falcó: Isabel Preysler recuerda en sus memorias a los hombres de su vida

Ha llegado uno de esos días que la prensa del corazón marca en rojo en su calendario. Este miércoles 22 de octubre ha visto la luz “Mi verdadera historia” (Espasa), las esperadas memorias de Isabel Preysler, un volumen que aterriza en las librerías cargado de revelaciones inéditas sobre la vida de quien fuera bautizada como la “Reina de corazones”.

A lo largo de 334 páginas divididas en 16 capítulos, Preysler se muestra más sincera que nunca, ofreciendo una mirada íntima y sin filtros a su trayectoria personal. Por primera vez, la musa de las portadas de “¡Hola!” comparte episodios que habían permanecido en la esfera privada, desde sus primeros años en su Filipinas natal hasta su polémico romance con Mario Vargas Llosa, cuya relación terminó con una dura carta que ella escribió al peruano tras un vergonzoso episodio de celos: “Por favor, manda a alguien a recoger todas tus cosas”.

Su primer encuentro sexual

La vida de Isabel ha estado marcada por las personas que han pasado por ella, incluidos los hombres con los que mantuvo algún tipo de relación. Su primer amor fue Junie Kalaw, un filipino de buena cuna pero que su familia no terminaba de aceptar, y con el que perdió la virginidad con 18 años recién cumplidos en una casa de madera a orillas de un lago: “Él se sorprendió al comprobar que era mi primera vez. Y de esa primera vez guardo un recuerdo lleno de ternura y cariño, que lo hizo inolvidable”.

Años después, ya afincada en España, comenzó su relación con Julio Iglesias, su primer marido. Admite que se casó estando embarazada de él porque en aquella época nadie concebía ser padre sin haber pasado antes por el altar. “Creo que soy una de las novias que más ha llorado el día de su boda”, recuerda de aquel día. El 1 de agosto de 1971 nació Isabel, su primera hija, pero los problemas no tardaron en aparecer.

Las infidelidades de Julio Iglesias

Iglesias pasaba mucho tiempo fuera de casa por trabajo e Isabel llegó a sentirse sola, y además debía lidiar sus “celos enfermizos” que la hacían sentirse atada. “No quiero que bailes ni con Dios”, le dijo cuando la vio divirtiéndose con un amigo en una fiesta. En cambio, no es ningún secreto que Julio fue infiel en varias ocasiones a su mujer, traiciones de las que Preysler se enteró gracias a una amiga y con un poco de astucia.

Isabel Preysler y Julio Iglesias el día de su boda Gtres

“Una amiga me habló de la existencia de una chica cubana. (...) Le conté a Julio lo que sabía, me bajó la vista y me reconoció que todo era verdad. Tuve el reflejo de inventarme lo siguiente: ‘Y también sé lo de las otras mujeres’. No me lo negó”, recuerda Preysler sobre el momento en que su matrimonio se vino abajo.

Su infidelidad a Carlos Falcó

La segunda boda de Preysler llegó el 23 de marzo de 1980, cuando se dio el “sí, quiero” con Carlos Falcó, marqués de Griñón, y padre de su hija Tamara, quizás la más mediática de todos sus vástagos, digna heredera de su trono en el couché y a la que define como “la más alegre y divertida de la familia”.

Isabel Preysler y Carlos Falcó, con su hija Tamara Gtres

Su matrimonio con el aristócrata y la relación con la familia de este fue buena hasta que Miguel Boyer se cruzó en su camino. Le pareció “un hombre especialmente atractivo” y poco a poco fueron entablando un vínculo que cada vez se hacía más profundo, hasta que dos meses después de conocerse planearon una escapada secreta a París. Ese viaje sentó las bases de lo que sería un romance clandestino, hasta que Isabel tomó la determinación de sincerarse con su marido.

“No pude evitar que Carlos se sintiera traicionado y dolido”, lamenta Isabel, quien reconoce que no se portó del todo bien con el marqués de Griñón y por lo que entiende que los hijos de este se distanciaran de ella tras el divorcio. Sin embargo, años después recobraron la buena sintonía y la socialité llegó a acudir junto a Mario Vargas Llosa a algunas de las fiestas que su ex organizaba en sus últimos años de vida.

Miguel Boyer, "la historia de amor más importante de mi vida"

De su matrimonio con Boyer recuerda que fueron una pareja feliz, y se refiere a él como “la historia de amor más importante de mi vida”, al que amó “profundamente” Estuvo a su lado hasta que Miguel falleció el 29 de septiembre de 2014, el día de su santo y uno de los más tristes para Isabel: “Para mí, era imposible asumir que ya no estaba entre nosotros”.

Isabel Preysler y Miguel Boyer Gtres

Pese a este buen recuerdo, Preysler confiesa que su matrimonio con Boyer tampoco fue “un camino de rosas”, y lamenta que, de nuevo, fueron los celos los que la llevaron a plantearse acabar con esa relación: “Tenía la ridícula obsesión de creer y pensar que todo el mundo se enamoraba de mí”.

Precisamente, fueron los celos los que dinamitaron su último romance conocido, el que mantuvo con Mario Vargas Llosa, y cuya historia se desgrana en el último capítulo de su libro, “Desmentidos y cartas de amor”.