Paso al frente
Amador Mohedano vuelve la televisión tras su bache de salud: "Vengo a volver a contar lo que se me ha pedido"
El tío de Rocío Carrasca se sienta esta noche en "¡De Viernes!"
Amador Mohedano ha reaparecido ante las cámaras horas antes de su entrevista en "¡De viernes!". Tras sufrir un revés de salud en julio de este año y estar unos meses apartado del foco mediático, el tío de Rocío Carrasco vuelve a la televisión para afrontar las últimas polémicas familiares.
En proceso de recuperación
Visiblemente más delgado, el ex de Rosa Benito ha desvelado que se encuentra "bien" de salud, pero que continúa recuperándose "poco a poco". Aunque ahora está "bastante mejor", todavía le queda coger más peso: "Eso sí, más fuerte".
Sobre su entrevista en televisión, Amador Mohedano ha reconocido que "no vengo a arreglar nada" con su sobrina, Rocío Carrasco. "Vengo a volver a contar lo que se me ha pedido, que es lo de siempre", ha revelado tajante.
Al igual que Rocío Flores, Amador Mohedano coincide en que si su hermana, Rocío Jurado, hubiera estado viva, "nada" hubiera ocurrido en su familia. Mucho más firme se ha mostrado al ser preguntado por su exmujer. "De Rosa no hablo", ha zanjado Amador.
Rocío Carrasco, de nuevo en España
La entrevista del hermano de Rocío Jurado en "¡De Viernes!" coincide con el regreso a España de Rocío Carrasco tras finalizar la grabación de "Hasta el fin del mundo", el nuevo reality de TVE en el que participa y motivo por el que ha estado fuera de nuestro país e incomunicada los últimos meses.
Nada más aterrizar junto a sus compañeros de programa en Madrid, la madre de Rocío Flores fue preguntada por la entrevista de su hija en el programa de Telecinco. "Llevo dos meses fuera y ni sé ni quiero saber, si te soy sincera", respondió Carrasco, desmarcándose por completo de los últimos movimientos de la joven. "Ahí he estado aislada, no sabes nada de lo que ha pasado en España. Claro, de eso se trata".
