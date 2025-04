Rosario Mohedano, en el punto de mira de Hacienda, víctima de un grave delito: "Es de terror"

Rosario Mohedano no gana para disgustos. Aunque lleva una vida tranquila y relativamente alejada del foco, de vez en cuando vuelve a copar titulares y no siempre por razones agradables para ella. En esta ocasión, ha sido la propia sobrina de Rocío Jurado la que se ha dirigido a sus más de 170.000 seguidores para compartir con ellos el problema que arrastra desde hace meses y que le está quitando el sueño.

La hija de Rosa Benito y Amador Mohedano ha sido víctima de un delito de suplantación de identidad. Uno o varios criminales han utilizado los datos de su Documento Nacional de Identidad para jugar en una plataforma online de apuestas, y posteriormente retirar en efectivo el dinero ganado. Una operación por la que Mohedano ha terminado en el punto de mira de Hacienda.

Rosario Mohedano recibe una notificación de Hacienda

Visiblemente preocupada, la cantante ha relatado cómo descubrió que estaba siendo suplantada en una plataforma de apuestas. “Un día, Hacienda me manda una notificación diciéndome que me ponga al día con unos ingresos que se supone que había tenido por ganancias en una plataforma online de juego en 2022”, comienza explicando. Una alerta del Fisco que extrañó a Mohedano, puesto que nunca se ha sentido atraída por este tipo de juegos.

Empezó entonces una investigación hasta que se percató de que “alguien con mi DNI ha sacado dinero en efectivo”, una operación por la que llegó a sospechar de sus hijos: “Los de mis amigas han hecho alguna trastada así y lo pensé, pero es que a mí no me ha faltado dinero. No me han cogido dinero de mis cuentas”.

Rosario Mohedano, hija de Rosa Benito Gtres

Inició así un largo periplo burocrático que parece no tener fin y que incluye denuncias en la policía y trámites con Hacienda, además de constantes comunicaciones con las plataformas de juego, no todas españolas. “Mi DNI estaba registrado en todas las apps habidas y por haber. Es de terror, estamos vendidos. No quiero pensar si hubieran perdido dinero, si vendrían a mí a reclamármelo ”, reflexiona, afectada, Rosario Mohedano.

El gran problema de Rosario Mohedano

La cantante se ha sincerado y ha explicado que esta situación la hace sentir “nerviosa y vulnerable”, sobre todo porque se le acaba el plazo para entregar uno de los documentos que Hacienda le reclama para demostrar que ha sido suplantada y que, en realidad, no fue ella que obtuvo esos ingresos. Una de las plataformas no le hace llegar la información requerida, acogiéndose al plazo de 28 días que la ley le otorga. Una demora que no hace más que aumentar el estado de nervios e intranquilidad de Rosario Mohedano.