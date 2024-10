Rosario Mohedano, destrozada por cómo está el mundo: "Me despierto llorando"

La guerra en Ucrania, el conflicto palestino-israeli, terrorismo, extremismos, inflación, el precio de la vivienda… Lo cierto es que los titulares que en los últimos años acaparan los medios de comunicación no invitan al optimismo. Un escenario mundial muy poco amable llega a pasar factura a los ciudadanos más sensibles, como es el caso de Rosario Mohedano.

La hija de Rosa Benito y Amador Mohedano reconoce que ver los programas informativos en televisión arruinan su día, incluso cuando tiene razones para sonreir. De hecho, este 1 de octubre celebra el cumpleaños de su hija Alejandra, que alcanza los 13 años, pero incluso ante esta fecha tan especial no ha podido evitar romper a llorar por las injusticias que sacuden el planeta.

“Me despierto llorando. Veo las noticias y es un desastre el mundo cómo está. Me da mucha pena, la verdad”, dice una compungida Rosario Mohedano, aunque con ánimos para seguir adelante: “Vamos a por el día”.

Recalca que este 1 de octubre es “un día de celebración” para ella y el resto de su familia, y ni todas las noticias malas del mundo van a arruinarlo, aunque los titulares no inviten a sonreir por nada. “Vamos a celebrarlo, vamos a celebrar la vida, los buenos sentimientos, el cariño, la familia… Vamos a celebrar todo eso esta semana. Le voy a tener algo preparado todos los días, porque todos los días no se cumplen 13 años. Es verdad que me he despertado bastante triste, pero tengo muchas cosas por las que dar gracias a la vida, así que gracias”, expone la cantante.

Rosario Mohedano, abatida por cómo está el mundo Redes sociales

Mohedano siempre intenta mostrar su mejor cara en las redes sociales y enviar un mensaje optimista pese a lo complicadas que a veces pueden ponerse las cosas, incluso en lo que a su familia se refiere. Cabe recordar que su expareja y padre de su primer hijo, Antonio Tejado, fue detenido el pasado mes de febrero por su supuesta implicación en el asalto a la casa de su propia tía, María del Monte.

Todo un escándalo que salpicó a su familia en tanto en cuanto es el padre de su hijo mayor, quien, según sus propias palabras, está al tanto del infierno por el que Rosario Mohedano pasó al lado de Tejado: “Que nadie se confunda. No me gustaría que nadie se confundiera. Mi (hijo) mayor sabe la verdad de todo, y no quiero que esta gente que quiere hacer daño aproveche que yo comparta un momento con mi (hijo) mayor para decirme tonterías. No lo voy a permitir, porque mi marido actual no se lo merece tampoco”.