Rosario Mohedano pide un rescate tras su "destrozo" estético: "Peor no me van a dejar"

Son muchos los que aprovechan el año nuevo para un cambio radical. Algunos reforman su casa, otros comienzan una dieta o, como en el caso de Rosario Mohedano, cortan por lo sano y apuestan por un look diferente. La sobrina de Rocío Jurado cortó su melena rubia hasta que su largo quedó a la altura de los hombros, y además cubrió su frente con un estiloso flequillo abierto.

Sin embargo, parece que la cantante no quedó del todo satisfecha con el resultado. No terminaba de verse bien y acudió a su peluquería de confianza en un intento desesperado de que le arreglaran ese “destrozo”, en palabras de la propia profesional que la atendió. “Peor no me van a dejar”, comentaba Rosario Mohedano, que no perdió su característico sentido del humor pese a lo disconforme que estaba con su nuevo look.

El antes y el después de Rosario Mohedano Redes sociales

El resultado ha sido el mismo corte de pelo: media melena y flequillo abierto, pero con un acabado mucho más profesional y tono diferente de rubio que, según la peluquera, “quita cinco años de encima” a Rosario Mohedano.

Su Nochevieja sin su hijo

Las Navidades de Rosario Mohedano han sido de lo más familiares para ella, tal y como ha mostrado a través de sus redes sociales. De hecho, la cantante despidió el 2024 y recibió el 2025 acompañada de casi todas las personas más importantes de su vida, a excepción de su hijo Antonio, fruto de su relación con Antonio Tejado.

En un vídeo publicado en su cuenta oficial de Instagram se aprecia que disfrutó de una deliciosa cena de Nochevieja con su madre, Rosa Benito, su hermano mellizo Fernando, su hermano Amador Jr., conocido como “El Mohe”, algunos de sus sobrinos y su hija Alejandra, a la que tuvo en 2011 con su actual marido, Andrés Fernández Martínez. En la mesa faltaban su otro hermano, Salvador, y el pequeño Antonio.

Cabe la posibilidad de que el joven haya pasado la Nochevieja con su padre, Antonio Tejado, que salió de la cárcel el pasado mayo meses después de ser detenido, acusado de participar en el violento asalto a la casa de su propia tía, María del Monte, que tuvo lugar en agosto de 2023.

Rosario Mohedano nunca se ha pronunciado públicamente sobre este hecho, salvo en una ocasión en la que quiso dejar claro que su hijo mayor era plenamente consciente del historial de su padre: “Él sabe la verdad de todo, que nadie se equivoque”.