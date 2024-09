El hijo pequeño de Rosa Benito y Amador Mohedano sorprende con su nuevo proyecto: "Voy al margen de la prensa"

Rosa Benito y Amador Mohedano formaron una bonita familia de seis a lo largo de los 30 años que duró su historia de amor. Tuvieron cuatro hijos, los mellizos Rosario y Fernando, el mediano Salvador y el benjamín de la casa, Amador Jr. Los tres primeros, además, les han dado unos nietos que hacen las delicias de los abuelos cuando se encuentran con ellos.

El arte es una constante en la familia y parece que el pequeño ha querido seguir el ejemplo de su hermana mayor, Rosario. Amador Jr., conocido artísticamente como Mohe. Desde hace años intenta hacerse un hueco en la industria de la música, aunque él prefiere el rap a las coplas.

El joven, que alcanzó los 27 años el pasado mes de julio, acaba de lanzar al mercado “Dominante”, su último tema, que incluye versos como: “Estoy tirando en un parque”, “Voy al margen de la prensa y a lo que a ellos interesa”, “Antes de fumar hay que saber con qué se corta” o “Nunca verás el horizonte de sucesos siendo preso del yugo de tus sesos”.

En solo un día, la canción se ha hecho con más de 11.000 reproducciones “y sigue subiendo”, tal y como ha celebrado el cantante a través de sus redes sociales, plataformas que también ha aprovechado para agradecer a todas las personas que han escuchado su tema el apoyo recibido.

Entre ellas se encuentra, por supuesto, una orgullosa Rosa Benito, que ha expresado públicamente a su hijo lo mucho que lo quiere.

El salto a las tablas de Rosa Benito

Como se ha comentado anteriormente, el arte parece formar parte del ADN de la familia Mohedano-Benito, y la matriarca ha sido una de las últimas en demostrarlo. Rosa Benito se ha subido a los escenarios de la mano de “Pensionistas”, una obra de teatro que protagoniza junto a Irma Soriano y Loreto Valverde.

“Estoy muy nerviosa, jamás pensé en hacer teatro... ya ves, y ahora estoy en un proyecto maravilloso. Si antes admiraba a los actores, ahora a estos que hacen teatro los admiro muchísimo más, porque no podéis imaginar lo difícil que ha sido para mí. Quiero dar las gracias a las compañeras que tengo y el equipo tan magnífico que me dieron tantos ánimos y me decían ‘venga Carmen, (mi nombre en la obra) tú puedes’, y no podéis imaginar la energía que me daba para luchar y conseguir que mi papel sea maravilloso. Me ha costado memorizar una obra de teatro, pero me lo he pasado tan bien en los ensayos que lo conseguí. Lo hemos hecho con mucho amor y ojalá la obra llegue a cualquier lugar de España, para haceros reír. De eso se trata, de reír, reír mucho…”, dijo Benito en sus redes sociales sobre su nuevo proyecto.