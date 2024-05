Antonio Tejado sale de prisión entre vítores y gritos de apoyo: las primeras imágenes

Máxima expectación en la cárcel de Sevilla I por la salida de Antonio Tejado. El titular del Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, ha acordado este lunes su puesta en libertad sin fianza y la de los otros cinco investigados por el asalto al chalé de María del Monte el pasado verano, según han confirmado al Diario de Sevilla fuentes del caso.

Con la instrucción casi cerrada, el juez entiende que ya no existe razón alguna para que sigan en prisión provisional. De hecho, no ha impuesto fianza porque considera que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, aunque sí ha decretado una orden de alejamiento y de no comunicarse con María del Monte.

Acompañado por su abogado y sin mediar palabra a los numerosos periodistas que lo esperaban a la salida de la cárcel, Tejado ya disfruta de sus primeras horas de libertad, aunque deberá comparecer en los juzgados de Sevilla los días 7 y 21 de cada mes como medida cautelar.

Algunos espontáneos han recibido a Tejado entre vítores y gritos que exigían a la prensa "dejad que respire el hombre, coño", una inesperada muestra de apoyo ante la que el sevillano ha mantenido el silencio que su abogado le ha recomendado guardar en estos momentos.

Quien sí se ha pronunciado ha sido su abogado, Fernando Velo, que ha asegurado que su cliente "está muy contento" con su puesta en libertad, que se ha producido poco tiempo después de que el magistrado diera la orden. "Tratándose de la libertad, cada segundo cuenta. Suele ser rápido en todos los casos, no suele pasar mucho tiempo desde que el juez decreta la libertad hasta que se produce la salida de prisión", explica el letrado.

Además, Velo ha desvelado qué hará Tejado en sus primeras horas fuera de prisión: "Descansar y estar tranquilo en su casa".

Antonio Tejado sale de prisión Gtres

Ahora, queda esperar a que se celebre el juicio que determine si Tejado es inocente o culpable de los varios delitos que se le imputan, entre ellos, el de ser el "autor intelectual" del violento asalto que su tía María del Monte sufrió en su casa el pasado mes de agosto.

Según algunos expertos, el comienzo del proceso judicial podría alargarse hasta los próximos meses e incluso comienzo del año que viene.

Sobre la orden de alejamiento de Tejado con su tía María del Monte, su madre María José ha sido muy clara con la periodista Anabel Gil, que ha explicado en "Espejo público: "Me ha dicho que ni Antonio ni su hermano ni ella quieren verla, no quieren saber nada de ella ni tener ninguna relación. No quieren ni verla. Les da igual que haya orden de alejamiento porque no se van a acercar a ella ni ahora ni nunca".