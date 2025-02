El dardo de Rosario Mohedano a sus padres, Amador y Rosa Benito: "No tengo absolutamente nada que ver con ellos"

Rosario Mohedano acostumbra a compartir con sus más de 170.000 seguidores en Instagram mensajes positivos que reflejan su optimismo y sentido del humor. Sin embargo, en su última publicación se ha mostrado más vulnerable que nunca, derrumbada al recordar momentos de su pasado en los que lo pasó francamente mal. Episodios y fantasmas que creía superados, pero que hoy vuelven a asomar su fea cara.

“Solamente hay que ver la televisión para comprobar lo injusta que es la vida. Yo, gracias a Dios, tengo tres hijos que no tienen ni una alergia, a mis dos padres vivos y un marido que me achucha todas las noches. Trabajo en lo que quiero, aunque hoy por hoy, el mundo de la música está como está. La realidad es que estoy bastante cansada de luchar”, confiesa entre lágrimas, intentando consolarse al enumerar las cosas buenas que tiene en su vida, con su familia como pilar fundamental.

La cantante recuerda lo mal que lo pasó al ver cómo su vida se convertía en tema recurrente de las tertulias de crónica social. Aunque nunca se pronunció al respecto, las informaciones le afectaban profundamente: “Cuando miro atrás y veo todo lo que he pasado y todo a lo que no he contestado, duele y no sé si ha servido de algo. Recuerdo todo lo que ha pasado, lo que he sufrido. Pensaba que había superado muchas cosas, pero de repente hay realidades que te tambalean. He sufrido mucho más de lo que vosotros os podéis imaginar”.

Además, se sincera sobre la implicación de sus padres, Rosa Benito y Amador Mohedano, en los programas que tanto daño le hicieron. Aunque no les guarda rencor, deja claro que su camino ha sido distinto: “Adoro a mis padres, pero no tengo nada que ver con ellos, absolutamente nada. Ellos han actuado de una manera y yo de otra. He aguantado mucho. Tengo 45 años y con 24 me fui de mi casa y empecé a trabajar. Hay cosas que han hecho mis padres que yo, teniendo los mismos medios, no lo he hecho”.

Su imagen visiblemente afectada ha preocupado a muchos de sus seguidores. “He llegado al final de tu directo, pero verte así se me arruga el alma, porque eres de esas personas buenas que tanto necesita el mundo, pero también tienes derecho a tener tu tubo de escape”, le escribió uno de ellos, reflejando el sentir de muchos.