Rosario Mohedano, rota en llanto por la operación de su hijo: "Llega la preocupación de madre"

Media España está pendiente del avance de la pequeña Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez que, con menos de dos meses de vida, ingresó en el hospital materno infantil de Las Palmas en estado grave. Se desconocen los detalles de su situación, pero buena parte de la opinión pública ha empatizado con el dolor de unos padres que no se han separado ni un segundo de su bebé.

Aunque su escenario es mucho menos grave, Rosario Mohedano también vive pegada estos últimos días a su hijo mayor, Antonio, fruto de su relación con Antonio Tejado. El chico tiene 17 años y el pasado lunes tuvo que ser intervenido tras fracturarse la tibia y el peroné, tal y como su madre ha explicado en sus redes sociales.

Desde que fue operado, el chico y su madre han permanecido en el hospital, y parece que la cosa va para largo, puesto que este viernes ha tenido que ser intervenido de nuevo. “Aquí seguimos, en el hospital. El viernes le vuelven a operar y si todo sale bien, la semana que viene le darán el alta. Estamos concienciados de que la recuperación va a ser larga, pero es un paciente extraordinario. Lo pone muy fácil”, anunció Rosario Mohedano.

El día ha llegado y el primogénito de Antonio Tejado ha entrado a quirófano cerca de las 10:00 horas de la mañana. Él parecía bastante tranquilo y ha hecho saber a su madre que se encuentra fuerte con un gesto con su brazo, pero ella no puede evitar venirse abajo. “Ahora empieza la preocupación de una madre”, dice sin poder contener las lágrimas.

Rosario Mohedano llora tras la entrada a quirófano de su hijo Redes sociales

Tras la operación, su hijo se enfrentará a un largo proceso de rehabilitación, un proceso en el que contará en todo momento con la ayuda de su madre: “Hay que tener mucha paciencia y ser enfermera aparte de madre”.

Recientemente, la propia Rosario Mohedano explicó qué le pasó a su hijo para tener que ser operado hasta en dos ocasiones: “Lleváis muchos meses preguntando qué es lo que ha ocurrido para que estemos en esta situación. Pues mi hijo es muy echado para adelante, muy valiente, y le encanta hacer ejercicios aéreos y acrobacias. Se fue a un centro especializado en eso y tuvo un accidente bastante gordo”.

A pesar del tamaño susto, tiene claro que no puede privar a su hijo de disfrutar de su mayor pasión, aunque sí le pide que, a partir de ahora, la practique con más cuidado: “Soy de las que piensa que no se puede vivir con miedo. Además, animo no solamente a mi hijo, sino a todo el mundo, a que si encuentran algo en la vida que les mueva y les haga vibrar, que se vuelquen en ello. Pero con cabeza, porque si no, pasa lo que pasa”.