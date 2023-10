¿Sabes qué tratamiento beauty eres según tu signo del zodiaco?

Aries: Valentía

Siempre dispuestos a lanzarse de cabeza a un desafío.

Se atreverían seguro con un PEELING que renueve profundamente su piel. Recomiendo el ECLAT RADIANCE que pone en marcha un protocolo de rejuvenecimiento capaz de difuminar pequeñas arrugas, manchas, imperfecciones y afecciones de la piel de forma indolora y eficaz, sin tiempo de recuperación.

Es peeling que combina la fuerza del ácido ascórbico (vitamina C) de gran poder antioxidante y del ácido cítrico que actúa como despigmentante, con las enzimas de la papaya (papaína), responsables de deshacer la queratina de la piel (pegamento intracelular) y liberar las células muertas de la capa más superficial para obtener una piel más luminosa.

Por último, se aplica una loción exfoliante con un alto contenido en ácidos alfahidroxiácidos para el cuidado de pieles con arrugas e imperfecciones que afina y aclara la piel. Incluye ácido kójico que disuelve la melanina, es antiinflamatorio y bactericida, ácido láctico, con efecto iluminador y queratolítico y, por último, ácido pirúvico, proveniente de la manzana y con un peso molecular muy bajo, que estimula e impulsa la producción de fibras elásticas, actúa como aclarante de manchas y regulador del pH en casos de acné y pieles impuras, aportando un extraordinario efecto flash. ¿Dónde ? @clinicaeclat

Tauro: Estabilidad

Mantienen los pies en el suelo y son personas responsables.

Un tratamiento con múltiples beneficios con el que obtienes seguro resultados notables sería la PRESOTERAPIA. La presoterapia es un tratamiento no invasivo y no quirúrgico, que consisten en realizar un masaje de drenaje linfático. Su objetivo es el de reactivar el sistema circulatorio, para eliminar toxinas y grasas. Se trata de una técnica, no dolorosa y muy sencilla, que activa el sistema linfático empleando la presión del aire a modo de masaje, y que ofrece resultados rápidos y múltiples beneficios.

¿Cómo funciona? La activación del sistema linfático se realiza mediante una envoltura que funciona con un sistema compresor de aire. La envoltura o botas (en el caso de las piernas) causan la misma impresión que cuando nos tomamos la tensión con un tensiómetro. El sistema aplica presión de aire de forma personalizada según el paciente y controlada, activando así el sistema linfático. El masaje mecánico con efecto drenante se infla y desinfla varias veces en cada sesión. ¿Donde ? @harmos_clinic

Géminis: Simpatía

Con una dualidad que les hace atraer a la gente como un imán.

Les va fenomenal tratamiento con HIALURÓNICO para LABIOS hidratados y jugosos, lo necesitan para esa sonrisa perfecta. Hay diferentes alternativas para tratar y recuperar el volumen de los labios. El más solicitado es el relleno con ácido hialurónico, para cualquier persona que quiera aumentar o recuperar el volumen de los labios, tratar la sequedad, rejuvenecer su boca recuperando el perfil, eliminar las arrugas tanto de los labios como de todo el contorno.¿ Donde ? @draanaroces

Cáncer: Lealtad

Sus seres queridos se sienten en casa cuando están junto a ellos.

Los ojos nunca mienten, y qué mejor que un TRATAMIENTO DE OJERAS para conseguir esa mirada sincera y bonita. BEAR Eyes & Lips es el nuevo dispositivo de FOREO que amplía la ya icónica gama BEAR conocida por incluir la tecnología de microcorrientes convirtiéndolo en la alternativa perfecta a la cirugía e inyecciones. Una versión con un diseño perfecto para actuar sobre la zona del contorno de ojos, pero también sobre los labios. Adiós a las patas de gallo y al temido código de barras.

Revitaliza los ojos caídos, reafirma las cejas y da volumen a los labios para una renovación instantánea. Además, potencia la circulación para iluminar la zona de los ojos. ¿Donde? @foreospain

Leo: Confianza

Ellos saben lo que quieren en la vida y no tienen reparos en conseguirlo.

La FOTOTERAPIA puede utilizarse para eliminar acné, manchas…, para conseguir una piel sana y bonita y proporcionar siempre seguridad en ti misma. ¿Lo ultimo? Se llama Phos y es sin duda el tratamiento revolucionario de la temporada y que otorga resultados incomparables a la velocidad de la luz. ¿Cómo? Gracias a una plataforma lumínica multidisciplinar, que va mucho más allá de un IPL convencional. A través de un filtrado selectivo se aplican en la piel pulsos de luz de amplio espectro, y los cromóforos diana de la piel la absorben y lo transforman en calor terapéutico. Es un tratamiento no invasivo, indoloro y sin efectos secundarios ya que estamos hablando de un tratamiento no ablativo con luz pulsada intensa, que constituye una alternativa terapéutica contrastada para el tratamiento de la piel envejecida o con alteraciones. ¿Donde? @carmennavarroestetica

Virgo: Perfeccionismo

Metódicos, meticulosos y detallistas hasta el extremo.

Un calco de un MICROBLADING pelo a pelo con el mínimo detalle para unas cejas perfectas. El microblading es una técnica de maquillaje semipermanente. Se realiza en la epidermis mediante una pluma inductora llamada Tébori. Con ella empezamos a dibujar con pigmento pelitos en las cejas para reconstruirlas, poblarlas o definirlas más. ¿Donde? @anabelgornes

Libra: Equilibrio

La armonía y la paz ocupan un lugar destacado en su descripción.

Les va fenomenal una buena limpieza. En este caso la limpieza AQUAPURE, donde el equilibrio agua/grasa es clave y, además, es un momento de relax asegurado. Se trata del único sistema de cuidado facial inteligente y se realiza con aplicadores multifunción que funcionan estimulando el tensado y el rejuvenecimiento de la piel con soluciones nutritivas. Además, limpia los poros en profundidad, mejora la elasticidad de la piel y la exfolia. ¿Donde? @farmacia_lisboa

Escorpio:Pasión

Nunca se rinden sin antes luchar.

No me digáis que una MANICURA RUSA no encaja con su personalidad. La manicura rusa es una manicura seca, por lo que no es necesario remojarla en agua. La técnica consiste en un trabajo muy preciso de la cutícula, que a menudo implica un torno para uñas y otros equipos especiales para limpiar y eliminar el exceso de piel alrededor del lecho ungueal.

"La técnica se originó en Rusia", explica Carelia , fundadora de Beauty & Go. "La manicura rusa se ha extendido a lugares como Ucrania, Uzbekistán y Kazajstán. En estos países, se ha generalizado tanto que ya no se utilizan métodos tradicionales. ¿Donde? @beautyandgo_plazamoraleja

Sagitario: Espontaneidad

Signo de fuego y personalidad inconformista.

Necesitan algo que contrarreste su llama, como el TRATAMIENTO DE HIDRATACIÓN intensiva facial con los mejores sérum y cosméticos médico- estéticos.

El Instituto de Belleza y Medicina Estética Maribel Yébenes presenta Hydrafacial Syndeo™, uno de los tratamientos faciales estrella de la firma y uno de los más demandados por su alta eficacia con resultados visibles y duraderos desde la primera sesión. El tratamiento Hydrafacial se incluye dentro de la categoría de “hidra-dermoabrasión», es decir, no es una limpieza facial convencional, sino que limpia, exfolia y retira las impurezas y células muertas de la piel, mientras se realiza una hidratación profunda con unos ingredientes nutritivos adecuados a cada tipo de piel rica en vitaminas, antioxidantes, péptidos y/o ácido hialurónico. Este revolucionario tratamiento mejora la deshidratación, el tono apagado y la uniformidad de la piel, aportando a la piel un aspecto más saludable y rejuvenecido. ¿Donde? @maribelyebenes

Capricornio: Constancia

No se detienen cuando tienen un objetivo en mente.

Tratamientos corporales con tecnología en "beauty touch" by Inma Farmacia Lisboa

Varias sesiones de el TRATAMIENTO REMODELADOR CORPORAL que se realiza en Farmacia Lisboa, lograrán el cuerpazo con el que soñaste. Se hace un diagnostico personalizado y la combinación de la mejor aparatologia con masajes manuales harán el resto. ¿Donde? @farmacia_lisboa

Acuario: Filosóficos

Este signo innovador prefiere situarse al margen de la multitud.

¿Existe algún tratamiento más vanguardista y exclusivo que el PLATINUM DE MEDIK8? Un tratamiento que es la estrella no solo de la marca, sino dentro del mundo de los tratamientos faciales. Hablo de Platinum Facial, el nuevo facial insignia de Medik8 que asegura grandes resultados a través de una experiencia única, que nos traslada a un mundo de innovación en belleza para conseguir resultados visibles anti-edad. Un tratamiento que acoge productos en exclusiva como la Age Defying Platinum Mask a base de carbón, con los últimos avances de Medik8, para elevar el rostro, reafirmar el tejido y rejuvenecer al instante, mostrando una piel repulpada de aspecto mucho más juvenil.

Un ritual sensorialmente envolvente que incrementa su efecto rejuvenecedor gracias a las técnicas de masaje relajante que acompañan a todo el protocolo ¿Donde? @mesburmedicinaestetica

Piscis: Románticos

Con un profundo sentido de la sensibilidad y la empatía.

Con el TRATAMIENTO FACIAL a base de los exclusivos productos de LA AUTORIDAD EN PROTOCOLOS FACIALES: NATIVIDAD LORENZO. Así conseguirán la luminosidad que necesitan para mirar a su persona especial.

Estética & Salud Natividad Lorenzo ha creado unos rituales exclusivos y lujosos, que incluyen protocolos facial y corporal, para sentirnos único sen armonía con nuestra mente, cuerpo y rostro consiguiendo una sensación de plenitud y felicidad. Engloba dos auténticos tratamientos holísticos adaptados al momento y totalmente personalizados así como unisex: "Sublime Oasis de Serenidad" y "Sublime Oasis de Juventud". Estos protocolos combinan las más poderosas esencias aplicadas con la delicadeza y profesionalidad de manos expertas y unas técnicas de masaje relajantes, que provocarán el despertar a un mundo de agradables sensaciones, de relax absoluto y de energía vital. El ritual de dos horas de duración finaliza con una mascarilla de láminas de oro de 24 K, un verdadero lujo para la piel del rostro con un aporte de resplandor inmediato y un gran poder de renovación celular que mejora la elasticidad, textura y tono de piel. ¿Donde? @natividadlorenzo_