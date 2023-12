Sale a la luz la petición que habría recibido Loli la quiosquera

Isabel Pantoja ha sido uno de los personajes que más ha dado que hablar en los últimos meses. Las polémicas familiares han hecho correr ríos de tinta, pero uno de sus conflictos más sonados ha llegado finalmente a su término con el último pago de su deuda a Loli la quiosquera, según ha adelantado Luis Pliego este martes en ‘TardeAR’.

Conocida como Loli la quiosquera fue uno de los grandes apoyos para Isabel Pantoja y cuando la tonadillera le pidió ayuda para evitar la cárcel no dudó en prestarle los 86.000 euros que había ahorrado durante años. En un primer momento el entorno de la artista le indicó que no se debía preocupar porque se le devolvería el dinero en un plazo de dos años, finalmente fue de una década.

Luis Pliego, director de la revista ‘Lecturas’, ha desvelado en exclusiva que Isabel Pantoja ya había realizado el último pago de su deuda: “Acaba de cobrar 19.000 euros que era lo que le quedaba. Loli fue a los tribunales pero al final lo solucionaron in extremis", exponía los hechos el periodista en 'TardeAR'. "Os conté hace un tiempo que Isabel está saldando deudas desde hace un tiempo, también con Hacienda. Nos gustaría saber de dónde sale el dinero porque no está actuando ni tiene ingresos ahora mismo”, concluye lanzando esta última pregunta.

Loli la quiosquera Mediaset

Sin embargo, este no ha sido el único titular que Pliego ha proporcionado a Ana Rosa en su programa de las tardes. El director de ‘Lecturas’ habría recibido nueva información sobre una supuesta ex amiga de Isabel Pantoja que también habría intentado abusar de la generosidad de Loli: “Cuando nos llega esta información, llamamos a Loli y nos cuenta que una amiga de Isabel, una ex amiga, recientemente llamó a Loli para pedirle dinero”. Una petición que ha pillado a todos por sorpresa y que, como informan en exclusiva desde Lecturas, parece tratarse de alguien que en algún momento fue muy cercano a la tonadillera.