Montoya prepara su salto al "famoseo": así ha sido su llegada a España

José Carlos Montoya. Su nombre suena con el mismo estrépito con el que recorrió los 350 metros de distancia que le separaban de su amada infiel Anita en la paradisíaca playa dominicana de Samaná, donde se grabó “La isla de las tentaciones”. El eco de su grito"Me has destrozado" llegó hasta "The View", el exitoso programa de Whoopi Goldberg en Estados Unidos, barriendo a su paso cualquier mandato woke contra el amor romántico. Ya está en España y el aterrizaje le ha deslumbrado. Ni en su mejor sueño habría imaginado convertirse en fenómeno mundial. "Primo, estoy aquí y ni la Pantoja", le dijo a Juanlu Montoya, según contó ayer este joven cantante en el programa "Fiesta", donde habló de cómo ha sido su regreso.

Montoya y 'La isla de las tentaciones' dan la vuelta al mundo y llegan hasta Whoopi Goldberg The View

El reality ha revolucionado a esta saga de artistas, donde también hay decoradores, como aclaró Juanlu, y eso que aún se espera el gran debut del concursante fuera de este programa. ¿Qué recorrido tendrá? El mejor anticipo son los índices de audiencia o los más de 220 millones de visualizaciones del fragmento de Montoya gritando con la camisa rota. Son los que se habían contabilizado el día que Whoopi Goldberg habló de ello, pero el fenómeno ha continuado.

Montoya en 'La isla de las tentaciones 8' Mediaset

"¡Montoya, bendito!", afirmó en español la presentadora y escritora Sunny Hostin, latina, de madre puertorriqueña. Y siguió en inglés. "Me siento fatal por él, pero por otra parte...". Es lo mismo que pensó ayer su primo en televisión. Montoya sigue roto de dolor por la traición, pero… "Le da pena que, por su desgracia, haya pasado esto. Pero bueno, cuernos le han puesto a todos y él al final es protagonista por tu desparpajo", admitió el primo.

¿De dónde le viene la gracia? Juanlu insistió en que la familia Montoya no solo es artista o reconocida por el flamenco, sino que su éxito se debe a varias vertientes artísticas y no solo la flamenca: "Somos una saga, pero no solo flamenca. Hay de todo, pero él tiene ese estilo gitano porque su abuela es gitana y eso es muy bonito".

El concursante quiere aprovechar el tirón para ir más allá. Su nombre se baraja para "Supervivientes" y, según lo que avanzó Juanlu, prepara su salto al mundo de los influencers. Si es flor de un día o de largo recorrido, ya se verá. Se ha convertido en estrella por sus reacciones exageradas, las infidelidades de Anita, sus expresiones y su intensa manera de amar. Su primo da fe de su autenticidad. Montoya no está actuando, sino que es igual de intenso tanto delante como detrás de las cámaras: "No va a cambar seguro, él es así. Muy impulsivo". Su próxima tentación, el famoseo, está ya muy definida. "Gracias por venir", le dijo sollozando a la presentadora Sandra Barneda. El gusto es nuestro, Montoya.