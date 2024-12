Sara Carbonero habla como nunca de su enfermedad y desvela el tratamiento natural que tomó en su peor momento

Sara Carbonero ha reaparecido en un evento muy especial justo el día en el que Iker Casillas ha protagonizado la portada de la revista “Semana” junto a María José Suárez. La periodista ha ejercido como presentadora de una de las charlas de "Aifas da Terra", una empresa en España en el uso de productos de hongos para su aplicación en la salud. Allí, Sara Carbonero ha vuelto a sincerarse sobre cómo vivió su lucha contra el cáncer y ha desvelado que tanto ella como el exportero del Real Madrid confiaron en la micoterapia para combatir sus respectivas enfermedades, un método pionero en medicina natural.

"La enfermedad me acercó a Hifas. En mi caso personal noté un cambio brutal en las defensas porque de repente mi sistema inmune empezó a subir de una manera que mi propio médico me preguntó qué estaba haciendo porque no era lo lógico. Me emocionaba porque estaba pasando una época regular y me ayudó muchísimo, se me quedó una frase además que era como "¿sabes que los hongos son capaces de enfermarse, se enferman y se curan ellos mismos?" Y entonces bueno, con eso tiré para adelante sigo con él y me está yendo muy bien. Son pequeños milagros de la naturaleza capaces de transformar nuestra salud y nuestro bienestar. La salud es nuestra base, nuestro motor", ha comenzado diciendo la periodista sobre la micoterapia.

Muy sincera, y sin nombrar directamente a Iker Casillas, Sara Carbonero ha confesado que "tenía otra situación cercana que tenía que ver con el corazón, y Cata (fundadora de "Aifas da Terra") no tenía por qué volcarse tanto conmigo. Por desgracia en estos últimos 5 años le he dado bastante la lata con muchas cosas y siempre, siempre, ha estado ahí", refiriéndose a cuando su exmarido sufrió un infarto, justo cuando a ella le diagnosticaron cáncer de ovarios.

La vida de Iker casillas dio un giro de 180 grados el 1 de mayo de 2019, cuando le dio un infarto después de un entrenamiento con su equipo, el Oporto FC. Gracias a que el equipo médico estaba a escasos metros el exfutbolista pudo ser atendido de urgencia y todo quedó en gran susto. Mientras casillas se encontraba inmerso en un largo proceso de recuperación, Sara Carbonero se enfrentaba al peor diagnóstico de su vida.

Casi dos años después, el matrimonio anunció su separación, en marzo de 2021, después de 11 años de amor y 2 hijos en común. Desde entonces, ni Iker ni Sara han hablado públicamente sobre su ruptura y han mentido una buena relación a pesar de tomar caminos separados y no han protagonizado ninguna guerra mediática. Ahora, en esta última reaparición de Sara Carbonero, ha llamado mucho la atención que se haya sincerado sobre el peor momento de salud de ambos, justo cuando el exfutbolista es noticia por sus fotografías con María José Suárez.

Al terminar el evento, la periodista ha sido preguntada sobre las imágenes y la supuesta relación de Iker con la modelo. Como siempre, Sara Carbonero ha preferido mantenerse en silencio y no pronunciarse sobre el asunto.