Los secretos de belleza de Bárbara Rey para estar perfecta a los 75: adiós al tabaco, la bebida y los ultraprocesados

Bárbara Rey se acaba de convertir en la protagonista de la campaña publicitaria de Dormitorum, un conjunto de spots repletos de guiños a su relación con don Juan Carlos I, a la que siempre se ha referido a través del doble sentido y la ironía. “Me llena de orgullo y satisfacción presentar este colchón”, dice la vedette, haciendo gala de su sentido del humor.

Los spots, rodados en el regio Palacio de Santoña, están plagados de referencias a su affaire con el emérito. En uno de ellos, incluso, se ve a un hombre con casco sobre una motocicleta, emulando el sigilo con el que se producían sus encuentros con el monarca. “El amor puede ser efímero, fugaz y fallar cuando menos te lo esperas”, dice ella, que matiza: “No como un buen colchón”.

En plena promoción de su campaña, la actriz recibe a LA RAZÓN y presume orgullosa de unos años muy bien llevados. “Lo digo sin problema, tengo 75”, dice al recordar su pasada fiesta de cumpleaños, que tuvo lugar el 2 de febrero.

Lo cierto es que luce un aspecto envidiable, y celebra que ha perdido “unos kilitos” con los que no se sentía del todo cómoda. ¿La clave de su nueva y saludable imagen? Ella misma la comparte con este periódico:

“Tengo una alimentación muy sana, que creo que debería hacerla todo el mundo. Me he quitado los hidratos de carbono. Cereales fuera, y azúcares fuera también. Como cosas ecológicas, como carnes y pescados, e intento no ser muy restrictiva, pero sí me quito todo aquello que puede no ser bueno para el organismo”, dice sobre su dieta, variada y equilibrada, cuyos beneficios no se aprecian solo en la reducción de su talla “Eso se refleja mucho también en la piel, aunque le genética también es muy importante”.

Bárbara Rey presenta la campaña de Dormitorum Gtres

Además, se jacta de haber dejado atrás algunos vicios que no vienen nada bien al organismo y que van en detrimento de la calidad de la piel: “Tampoco bebo ni fumo. Fumaba mucho hace no sé cuántos años, pero lo dejé hace 20 años. Nunca he tomado alcohol, alguna copa de vino, pero no me sentaba bien y lo dejé”.

Pero es en sus raíces sureñas donde puede encontrarse la clave de su perenne buen física, una triste noticia para todos los que no hayan nacido en la llamada huerta de Europa: “La genética murciana… Mi madre siempre nos ha dado de comer verduras, legumbres, pollos de nuestro corral… En definitiva, alimentación sanísima, y eso a la larga ayuda”. Murcia, qué hermosa eres. Y Bárbara también.