Selena Gomez contra Trump: ¿quién pierde en el careo?

Selena Gomez aparecía hace unos días derramando lágrimas por las deportaciones masivas anunciadas por el Gobierno de Donald Trump. "Toda mi gente está siendo atacada, los niños. No entiendo. Lo siento mucho, desearía poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Lo intentaré todo, lo prometo", expresó la actriz y cantante estadounidense en un vídeo que se viralizó en pocas horas. Junto a su imagen, escribió un mensaje pidiendo perdón a México, país de origen de su familia paterna.

El vídeo lo publicó un día después de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas anunciara en un comunicado que había realizado 956 detenciones como parte de las medidas de Donald Trump contra los migrantes sin papeles. Aunque lo borró minutos más tarde, su impacto ya se había difundido abriendo un acalorado debate.

La ola expansiva llegó a la Casa Blanca. El primero en responder fue el político republicano Sam Parker con un contundente mensaje en la red social X: "Deporten a Selena Gómez". A su vez, la intérprete contraatacó: "Gracias por hacerme reír y por la amenaza". Al cruce de acusaciones se ha sumado, Tom Homan, expolicía, oficial de inmigración y comentarista político estadounidense, también conocido como El Zar de la frontera. Su mensaje en una entrevista es que llevará "a cabo esta operación sin pedir disculpas… Si no le gustan las leyes, que vayan al Congreso y cambien la ley",

Lejos de quedarse impasible, la Administración estadounidense ha querido detener la fuerza imparable que puede tener la popular cantante a través de sus redes sociales. Solo en Instagram, Selena Gomez cuenta con 422 millones de seguidores. Por eso, la Casa Blanca ha emitido también un vídeo con tres mujeres cuyos hijos fueron asesinados presuntamente por personas sin papeles, reforzando así la imagen de su política de deportaciones. "Las madres de las víctimas de inmigrantes ilegales critican a Selena Gomez: no lloraste por nuestras hijas", se lee en su titular.

President Donald J Trump departs the White House CONTACTO vía Europa Press Europa Press

En medio de la polémica, Selena Gomez ha perdido más de 120.000 seguidores en Instagram, aunque eso no le impide seguir siendo la mujer más seguida en esta red social. Según la plataforma CritiqueJeu, la pérdida total en todos sus canales podría superar los 800.000 seguidores en solo un mes. Paul Lenglet, cofundador y editor de CritiqueJeu, ha declarado al periódico "Daily Mail" que, a pesar de que 2024 fue exitoso para ella, el inicio de 2025 no ha sido tan bueno. "La estrella ha estado afrontando muchas críticas por su participación y actuación en 'Emilia Pérez', una película dirigida y filmada en París, pero con una historia que se desarrolla en México…. La reacción negativa a la película, especialmente del público mexicano, se combina ahora con la reacción negativa a su vídeo condenando la deportación de inmigrantes mexicano".