El diario de Amilibia: Si no hay aplausos, no va

Leo: «Pedro Sánchez declinó asistir al Congreso anual de Empresa Familiar celebrado recientemente. Es el séptimo año consecutivo que se borra tras no ser aplaudido en el de Valencia de 2018. Queda en evidencia que Moncloa ha designado ya “territorio apache” este relevante foro». O sea, que si no le aplauden, no va. En este caso, el Apolo de la Moncloa podría haber asistido con toda la parentela (la Bego y David) para que, en plan modesta pero modélica empresa familiar, aprendieran todos a hacer negocios como Dios manda. Pero Él prefiere los aplausos a la enseñanza. Si la bancada sanchista no le aplaudiera con fervor, y si la Marisú no se rompiera la caja con sus golpes de humor (¡ánimo, Alberto!), también se borraría del Congreso de los Diputados.

Sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Comparece el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, María Jesús Montero, Sara Aagesen, Yolanda Díaz, Félix Bolaños, José Manuel Albares, Fernando Grande-Marlaska.. Asisten por el PP Alberto Nuñez Feijoo, Ester Muñoz, Miguel Tellado, por Vox Santiago Abascal, y Gabriel Rufian (ERC), Míriam Nogueras (Junts per Catalunya) y Mertxe Aizpurua por (Bildu). Carlos cuerpo , Ione Belarra Alberto R. Roldán La Razón

Para que no tenga que hacer feos a nadie, Bolaños estudia la posibilidad de que le acompañe a todos los sitios el Grupo de Palmeros de la Moncloa. Para los actos internacionales resultaría difícil, no caben todos en el Falcon, pero en España sería la solución. Recuerdo que leí una sabrosa noticia: un grupo de cachondos portugueses se presentaba en los actos públicos para aplaudir con fuerza y gritar entusiastas bravos a los políticos presentes. Genial coña. Si aquí se hiciera algo así, ¿detectaría el Apolo la irónica forma de protesta? Alma Ezcurra ha diagnosticado: «Solo una mente brillante como la de Pedro Sánchez puede nombrar número dos de su partido a Cerdán y mandar de enviada especial para hacer limpieza a fondo y sin límites a la señora Leire Díez, fontanera y reportera dicharachera». La mente brillante podría creer que la ovación era sincera, se vendría arriba y se iría directo a la ONU a solicitar que el catalán sea la séptima lengua oficial del organismo. Sí, mejor los palmeros.