Silvia Tortosa, una mujer "vilipendiada": habla el cuarto en discordia

La muerte de Silvia Tortosa puso sobre la mesa una inesperada traición. Por lo visto, su marido Carlos Cánovas le había estado siendo infiel con la también actriz Marina Lozano desde hace varios años atrás.

Se conocieron en uno de los últimos proyectos de Tortosa, "Centro Médico", donde las dos artistas coincidieron trabajando. "Actualmente, no existía ninguna comunicación entre Carlos y Silvia. Él no se ha portado nada bien con ella y para nada estaba interesado en absoluto en su delicada situación de salud. Carlos se enteró de que estaba ingresada y que Silvia se moría pocas horas antes de que sucediera porque decidieron avisarle", apuntó en la revista "Semana" el que fuera representante de la actriz de "Pánico en el Transiberiano".

Ahora, ha sido el cuarto en discordia quien también ha roto su silencio para aportar más detalles sobre esta supuesta traición que ha empañado el último adiós a Tortosa. Se trata de Felipe Hita, quien fuera marido de Marina Lozano, que asegura en la revista "Lecturas" que ella también le fue infiel con Carlos Cánovas.

"Supe que me fue infiel con Carlos hace cinco días, me he ido enterando de sus aventuras, pero no tenía idea de esto hasta que hablé con los vecinos de mi casa", comienza lamentando Hita, a quien hiere profundamente que su ex y Cánovas estén haciendo su vida en el hogar en el que un día él vivió: "Me dijeron que su coche llevaba años apareciendo y que ya reside ahí, en mi casa, con mi ex y nuestro hijo".

Felipe Hita mantiene que "se han dicho muchas mentiras" sobre esta enrevesada historia de múltiples deslealtades, y se señala a sí mismo y a Tortosa como las únicas víctimas. "La realidad es que Silvia Tortosa y yo hemos sido vilipendiados, atacados, arrastrados. Me da mucha pena que no esté viva para darle un abrazo, mirarnos… Nos ha tocado", añade al citado medio.

Silvia Tortosa Gtres

Bajo el punto de vista de Hita, el único interés que Cánovas tuvo en Tortosa en los últimos años de su vida era económico, y se alegra de que la actriz descubriera a tiempo las verdaderas intenciones de su marido: "Se ve claro que lo han hecho por dinero. Carlos no ha sido legal, han sido muchos años. ¿Esperaban a que muriera Silvia para pillar? ¡Menos mal que Silvia lo desenmascaró!".

Llegados a este punto cabe recordar que la misma revista publicó en su día que la actriz cambió su testamento meses antes de fallecer tras descubrir que su marido le había sido infiel, dejando a Cánovas sin un ápice de su millonario patrimonio.