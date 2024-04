Todos los detalles de la relación entre Silvia Tortosa, Carlos Cánovas y Marina Lozano

El pasado 23 de marzo se daba la noticia de que Silvia Tortosa, actriz y musa del destape que había permanecido en los últimos años alejada de los focos, falleció a causa de un cáncer de hígado por el que tuvo que estar ingresada en una clínica en Barcelona. Durante sus últimos días tuvo cerca a personas muy importantes de su círculo más íntimo como Tony Aliaga o Ana Colomer. Pero lo que a muchos sorprendió fue la noticia de su separación con el que fue su cuarto marido Carlos Cánovas. Tras su muerte se dio a conocer que la intérprete y el productor llevaban separados ocho meses tras conocer la infidelidad del que fue su marido.

Carlos Cánovas empezó una relación en paralelo con la actriz Marina Lozano, la que había sido compañera en el elenco de “Centro Médico”. Este último varapalo supuso la traición definitiva que lo cambió todo, incluyendo aquí la gran herencia que dejó Silvia Tortosa. Este martes Luis Pliego se ha presentado en el programa de “TardeAR” para detallar la naturaleza de esta relación extramatrimonial que surgió y se mantuvo durante años. En el momento en el que empezó a salir con Marina Lozano esta tenía pareja, pero esto no les impedía quedar en casa de la artista: “Iban a esa casa, tenían citas cuando él estaba fuera y tapaban la matrícula del coche que se quedaba aparcado en la puerta porque estaba a nombre de Silvia Tortosa”, comienza relatando el director de la revista “Lecturas”.

Carlos Cánovas, exmarido de Silvia Tortosa, abatido en el último adiós a la actriz Europa Press

El otro gran damnificado de esta relación fue Felipe Hita, exmarido de Marina Lozano, quien se puso en contacto con el citado medio para contar su versión de la historia: “Estuvimos juntos 22 años. Nos separamos en 2018. Yo nunca desconfié de mi mujer, estaba ciego (...) Supe que me fue infiel con Carlos hace cinco días. Se han dicho muchas mentiras cuando la realidad es que Silvia Tortosa y yo hemos sido vilipendiados, atacados y arrastrados. Viví más de 20 años engañado, creyendo en una vida que no era. Me enteré que mientras estaba con él, Marina tenía relaciones con un policía, un actor y otras personas”.

Durante el tiempo que ambas estuvieron compartiendo escena en la serie “Centro Médico” la relación de amistad entre las dos parejas era buena. Hita reconoce que su ex mujer era una gran admiradora de Silvia: “Nos invitaron al Festival de Cine de Almería, hicimos muy buenas migas con ella y su marido. Fueron geniales. Al poco Carlos empezó a llamar por teléfono. Le dije a mi mujer 'le has debido gustar'. Ha pensado que con él iba a sacar un pastón. Si Carlos no está en el testamento a ella le va a dar algo”.

Silvia Tortosa y Carlos Cánovas contrajeron matrimonio en Estados Unidos, pero este nunca se registró en España. A pesar de lo que el propio Cánovas relató a los medios durante la capilla ardiente de su exmujer, su relación no era para nada buena: “Ella supo que Carlos le era infiel 8 meses antes de fallecer y en ese momento cambia el testamento. Sin estar casada puedes dejar todo lo que tienes. Le habría dejado una parte muy importante porque no tiene descendencia (...) Un día ella consigue unas pruebas y se las pone delante”, añadió Luis Pliego para luego afirmar que fue en ese momento cuando Silvia decidió dejar al que fue su marido fuera del testamento.