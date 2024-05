Sofía Cristo responde a Ángel Cristo sobre su "recaída": "Es un golpe bajo"

Cansada de los constantes ataques de Ángel Cristo, Sofía Cristo ha dicho basta. Este martes, la Dj y colaboradora de televisión se ha sentado en el plató de "Espejo Público" para responder a su hermano. "Mi hermano ha hecho declaraciones muy desagradables. Ayer necesitaba entrar en mi casa y me dijeron que mi hermano había hecho unas declaraciones diciendo que me cuidara porque temía por una recaída mía... Me pareció un golpe muy bajo. Eso es abrir heridas. Le pido a él y a su mujer que hagan su vida".

"Esto ya ha sobrepasado los límites".La hija de Bárbara Rey está cansada de aguantar provocaciones. Muchas veces ha tratado de mediar entre él y su madre, pero ya no quiere estar más en medio. "Si mi madre decidiera tener relación con mi hermano, yo me quedo fuera. Yo ya no puedo más", ha confesado.

Sofía no solo se ha sentido dolida por lo dicho por Ángel, también por sus gestos. Durante su paso por "Supervivientes", el ex concursante ha lucido una cinta roja en la cabeza como "un homenaje" a su padre. "Hacer apología de un maltratador y llevarlo como un abanderado dice mucho", ha lamentado Sofía Cristo.

La colaboradora ha explicado que su madre, al igual que ella, sufren cuando escuchan a Ángel Cristo Jr hablando sobre las virtudes del domador fallecido: "Él era un hijo que ha reconocido que mi padre le ha apuntado con un revólver y que ahora lo santifique...".

"He tenido que ver a mi padre drogándose delante de mí"

Además ha resaltado que la relación de su hermano con su padre no fue tan cordial como afirma: "Mi hermano con mi padre tenía una relación y llega un momento en que corta la relación con él. Yo seguía unida a él porque me unía mucho el consumo de sustancias con mi padre. Para mí era un trampolín para yo consumir muchas cosas. Intentaba empatizar con su enfermedad. pero no me daba cuenta de que lo que nos pasaba a los dos era una enfermedad. Lo que no se sabe es que mi madre ha seguido ayudando a mi padre, estando separados".