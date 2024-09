Sonia Monroy: “Me he separado de mi marido, no quiero saber nada del amor"

Ha dejado Los Ángeles para instalarse en Madrid. Sonia Monroy vive momentos de éxito en España gracias a su canción “El trikitri” y escribe una serie que protagonizará y dirigirá ella misma. Está en conversaciones para que el proyecto se convierta en realidad. En el plano personal, acaba de separarse de su marido y confiesa que “no quiero saber nada del amor”.

Otra vez soltera.

Si, me he separado de mi marido, Juan Diego, después de siete años de matrimonio. Es mucho más joven que yo y, quieras que no, la edad influye. No hay terceras personas por medio, nos seguimos queriendo y respetando, pero no hay posibilidades de volver. El tenía veintiún años y yo cuarenta y tres cuando nos casamos. La verdad es que me gustan los chicos mucho más jóvenes que yo, aunque a veces la cosa no funcione. Ahora mismo no estoy abierta al amor, me centro en mi trabajo al cien por cien. Soy más creativa cuando no estoy enamorada y no busco un nuevo hombre en mi vida. Es que le pido al destino que no llegue un amor. Por lo menos los dos próximos años los dedicaré enteramente a mi vida personal y a mi carrera. Y si aparece en el horizonte un chico que me guste, que sea jovencito. A los chico jóvenes les gusta os mucho más mujeres maduras.

¿Se asienta definitivamente en España?

Todo depende de qué cristalicen algunos proyectos, como el de una serie escrita por mí y que estoy a la espera de venderla a una cadena. En ello estamos, negociando. Y sigo con mucho éxito con mi tema “El trikitri” y, además, actuando con las Sex Bomb.

Pues el “trikitri” recomienda hacer el amor y no la guerra…

Ja, ja, ja, si, mucho sexo y pocos problemas. La escribí al separarme de mi marido, y cuento que ya no creo en él amor pero sí en el sexo. Y la cantaré también en el especial de fin de año de Telecinco