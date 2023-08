Sonia Monroy rompe su matrimonio: "Estoy muy triste, he llorado mucho"

Tras siete años de matrimonio con el actor Juan Diego López, la cantante y actriz Sonia Monroy desvela a nuestra revista que “nos hemos separado, no hay terceras personas y llevamos casi seis meses siguiendo caminos distintos. Sigo enamorada, nos queremos mucho, pero decidimos darnos un tiempo de reflexión porque tenemos proyectos de vida diferentes y las cosas no iban bien. A veces pienso que nos reconciliaremos en el futuro, pero hoy creo que es una ruptura definitiva. Aunque… nunca se sabe lo que te deparará el futuro. En estos seis últimos meses, ni Juan Diego ni yo hemos estado con ninguna otra pareja".

Pregunta: Imagino lo mal que se encuentra.

Respuesta: Lo he pasado muy mal estos últimos meses, estoy muy triste y he llorado mucho. Aunque hay mucha gente que me anima, cuando tienes el corazón roto cuesta mucho irse recuperando del fracaso sentimental. Es un proceso que no he podido superar. La gente me ve muy fuerte, pero soy débil en la intimidad.

Sonia Monroy y Juan Diego López Instagram

P: No tuvieron hijos…

R: Intenté quedarme embarazada y no lo conseguí. Además, me descubrieron unos tumores y me extirparon el útero. No puedo ser madre y ahora disfruto mucho de mis sobrinas. Gracias a Dios, me he recuperado de aquel mal trance y de salud estoy muy bien.

P: Se ha unido al reparto de la exitosa serie 'Anatomía de Grey'.

R: Y estoy muy contenta, aparezco en dos episodios, soy una de las trabajadoras del hospital de la serie. Es un paso adelante en mi carrera de actriz… Aunque sea un papel pequeño todo cuenta. Y he protagonizado una película, cuyo título en castellano sería “Menos que un susurro” y es un filme de terror.

Sonia Monroy en Hollywood Redes sociales

P: Veo que no tiene intención de regresar definitivamente a España.

R: No, seguiré residiendo en Estados Unidos. De hecho, dentro de poco conseguiré la nacionalidad norteamericana. Eso sí, cada verano regreso para ver a mi familia y actuar como cantante.

P: Precisamente, acaba de sacar una canción…

R: Es un tema que habla del desamor, se titula 'Triquitri', es muy pegadiza y es un mensaje para todas las mujeres que tienen el corazón roto, para que sepan que de todo se sale.