La sorprendente historia de la foto con Richard Gere que Antonio Banderas vendió a un paparazzi

Solo han pasado unas semanas desde que Richard Gere y su esposa Alejandra se establecieron en Madrid, pero ya se han posicionado como las estrellas que son entre la jet de la capital. Así lo demostraron la semana pasada en la gala Elle For Future, en la que recibieron el premio Elle Eco Award 2024 por su labor social y medioambiental a través del proyecto Sierra A Mar y Xala With Heart Foundation.

En el Four Seasons de Madrid se encontraron con otro aclamado nombre de Hollywood, Antonio Banderas, que también acudió junto a su pareja, Nicole Kimpel. Aunque todos los ojos estuvieron puestos en estas mundialmente conocidas parejas, llamaron la atención del mismo modo otros rostros conocidos como el modelo Mark Vanderloo, Rosa Tous, Sheila Loewe, la chef Pepa Muñoz, Claudia Osborne, Victoria Ortiz, Mila Nieto, Teresa Bacca, Esther Cañadas, Olivia de Borbón, Julián Porras, Isabelle Junot, Fernando Ojeda, Borja Thyssen, Blanca Cuesta, Mónica Cruz, Francesca Thyssen, Rozalén, Vicky Martín Berrocal, Mar Saura, Boris Izaguirre o Marta Sánchez.

Allí, Richard Gere se pronunció sobre su relación con Antonio Banderas, que se remonta a unos cuantos años atrás, cuando el malagueño todavía no era una estrella mundialmente conocida. El protagonista de “Pretty Woman” confesó en clave de humor que su compañero le debe su carrera porque consiguió el dinero para viajar a Los Ángeles mediante la venta a un paparazzi de una imagen en la que los dos aparecían juntos subidos a una moto.

Richard Gere en la gala Elle For Hope de Madrid Gtres

“"Estábamos hablando y (Antonio Banderas) me dijo: ‘¿Recuerdas cuando estuviste en mi moto? Los paparazzi nos hicieron una foto. Vendí esa foto por el dinero suficiente para comprarme un billete en primera clase a Los Ángeles, era la primera vez que iba a Los Ángeles’”, recordó Gere, que apostilló entre risas: “Fue la primera vez que él iba a Los Ángeles así que el mérito de su carrera internacional es totalmente mío”.

Antonio Banderas y Nicole Kimpel en la Richard Gere en la gala Elle For Hope de Madrid Gtres

Más tarde, fue el propio Banderas quien explicó cómo se produjo su encuentro con Gere a bordo de su moto, una Honda Bol D'Or 900: “De repente, llegué al restaurante donde iba a cenar con Richard Gere, aparco y se me sube un tío detrás. Y veo que es él. Y me dice: ‘Dame una vuelta’. Digo: ‘Pues ahora mismo’. Y nos fuimos por la Castellana. Si llega a haber allí algún coche de policía, nos hubieran arrestado a los dos porque yo iba a tope… Quería impresionarle. Yo no llevo todos los días a este hombre en la moto”.