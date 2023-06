Nueva victoria de Antonio David Flores: El Tribunal Supremo confirma que su despido de Telecinco fue nulo

Malas noticias para "La fábrica de la Tele". El Tribunal Supremo ha dictaminado que el despido de Antonio David Flores de Telecinco fue nulo y deberá de indemnizarle con 150.000 euros por daños morales, después de inadmitir el último recurso de la productora contra las decisiones judiciales que declararon la nulidad del despido del malagueños. Además, también la productora tendrá que abonar 32.000 euros por el despido nulo, cifra que correspondería a lo que habría ganado hasta la fecha que tenía contrato.

El cese de Antonio David Flores de Telecinco se produjo tras la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco, "Rocío, contar la verdad para seguir viva". El exguardia civil, que era colaborador de "Sálvame" desde 2019, fue despedido del espacio tras el relato de la hija de Rocío Jurado. "Tras la emisión anoche de los dos primeros episodios de la serie documental "Rocío, contar la verdad para seguir viva", Sálvame anuncia hoy, 22 de marzo de 2021, el cese de la vinculación laboral de Antonio David Flores con este programa de televisión, así como con la productora La Fábrica de la Tele. Mediaset ha hecho extensiva esta medida también al resto de programas del grupo audiovisual", anunció Carlota Corredera, presentadora del magacín en aquellos tiempos.

Antonio David Flores, tras esto, no dudó en recurrir a los juzgados de lo social y los tribunales le dieron la razón en una primera instancia, con un valor de 80.000 euros de indemnización . En una segunda instancia, el Tribunal Superior de Justicia de la capital certificó de nuevo la nulidad del despido y aumentó su indemnización hasta los 150.000 euros por daños morales. Y ahora, ha sido el Tribunal Supremo, a través de un auto, el que ha rechazado el último recurso que podía presentar la productora, dando firmeza tanto a la nulidad como a la indemnización. En total, sumando las costas de la primera y seguda instancia, más los 300 euros de las costas del recurso de "La Fábrica de la Tele" y rechazado por el TS por "inaceptables", se estima que la cuantía ascendería a casi 200.000 euros.

Rocío Carrasco Telecinco

"La repercusión de las manifestaciones sujetas a examen sobre el derecho al honor y la reputación de Antonio David no puede negarse, máxime al constar en las actuaciones que desde su despido disciplinario no ha participado en ningún programa de entretenimiento, ni reality show en televisión", dictó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Los jueces recordaron que esa sala es "especialmente sensible con la lacra social que supone la violencia de género" pero sin hacerlo "a costa de vulnerar los derechos fundamentales de una persona que habiendo sido investigada en relación a esos mismos hechos no ha sido condenada, por haberse sobreseído las actuaciones penales".

Esta cuantía tan elevada aumentó hasta los 150.000 euros porque vulneraron su honor en directo y en horario de máxima audiencia "Ha trascendido a su faceta personal, profesional y reputacional, con un grave demerito, descredito y desprestigio profesional y escarnio público, y lo ha hecho de manera agravada a través de un programa audiovisual de máxima audiencia, con fuerte repercusión mediática y en redes sociales, con graves consecuencias en el ejercicio de su profesión pues".