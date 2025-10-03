Susanna Griso se adelanta y muestra el vestido que llevará (sola) en la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan

Apenas quedan unas horas para que Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan por fin se den el “sí, quiero”. Este sábado 4 de octubre se convertirán en marido y mujer tras más de quince años de relación, un enlace que reunirá a lo más granado de la alta sociedad y aristocracia española, empezando por la familia del novio.

La mayor parte de la Casa de Alba se dará cita en la boda del duque de Arjona, a pesar de las tensiones y desafueros que hasta hace muy poco copaban los titulares de las noticias sobre la noble familia.

Pero también acudirán otros rostros conocidos con abolengo no tan ilustre, como Susanna Griso. La presentadora de “Espejo público”, programa en el que Cayetano Martínez de irujo colaboró durante dos años, es una de las invitadas, y en contra del factor sorpresa que se suele reservar para el gran día, la periodista no ha tenido ningún problema a la hora de mostrar el vestido que ha elegido para el enlace.

El vestido que Susanna Griso llevará en la boda de Cayetano Martínez de Irujo Atresmedia

Se trata de un elegante vestido azul de tirantes con falda evasé de Redondo Brand, una firma cuyo creador, Jorge Redondo, es uno de sus mejores amigos. Eso sí, Griso ha preferido dejar para el misterio “el pamelón” que llevará sobre su cabeza, atendiendo al protocolo de las bodas de la alta sociedad.

Además, Griso ha revelado que acudirá sin la compañía de su pareja, Luis Enríquez, con el que mantiene una relación desde principios de este año. “Él tiene un acto en otro sitio”, le ha excusado, añadiendo que “yo iré con amigas”.

Dos ausencias en la boda

El primero en causar baja ha sido Jacobo Martínez de Irujo, que no podrá acudir porque, tal y como explicó su hermana Eugenia, “está fuera de España por un viaje de trabajo”. Una excusa un tanto extraña, teniendo en cuenta que las bodas se suelen anunciar a los familiares con suficiente antelación para evitar estas situaciones.

Ahora, tal y como la periodista Beatriz Cortázar ha publicado en el portal “Informalia”, se ha conocido que Alfonso Martínez de Irujo tampoco asistirá de forma plena a la boda de su hermano. Aunque sí acudirá a la ceremonia, que tendrá lugar en en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, prefiere perderse la posterior celebración en el cortijo de La Motilla, quizás por mantener la firme discreción que siempre le ha caracterizado. Los grandes eventos sociales no van con él.