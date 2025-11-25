Antonio Resines se recupera tras una operación de urgencia y ser ingresado en la UCI

Antonio Resines ha vuelto a pasar por unos días muy complicados en cuanto a salud se refiere. El actor era una de los participantes confirmados del nuevo programa de Televisión Española “Top Chef”, pero ha tenido que cancelar este y otros compromisos profesionales a consecuencia de este bache del que no han trascendido muchos más detalles.

Según la revista “Semana”, Resines ha pasado más de una semana ingresado en el hospital madrileño San Rafael, tres de ellos en la UCI. Pese al susto inicial, el actor ya ha sido de alta y se encuentra recuperándose en casa, señal de buena mejoría.

Otro de los proyectos que tuvo que cancelar a última hora fue su asistencia al Festival Internacional de Cine de Granada, donde iba a recibir un Premio Lorca en homenaje a su carrera. En su lugar, envió a su amigo y compañero Jorge Sanz para recoger la estatuilla. Desde la organización del evento confirmaron que Resines tuvo que ser operado de urgencia, pero sin profundizar en las causas de la intervención.

Los problemas de salud anteriores de Resines

En diciembre de 2021, Antonio Resines fue ingresado en la UCI del Hospital Gregorio Marañón tras contagiarse de COVID-19. Según los partes médicos de aquel momento, padeció una insuficiencia respiratoria aguda provocada por una neumonía bilateral debida al coronavirus. Afortunadamente, no fue intubado: necesitó oxígeno, pero no ventilación mecánica.

Durante su estancia grave en la UCI, Resines permaneció “estable dentro de la gravedad”, según su familia, que solicitó tranquilidad mientras atravesaba esta etapa delicada.

La situación se vivió con gran tensión, pues la neumonía bilateral y el daño pulmonar asociado al COVID-19 representan complicaciones muy severas, especialmente para alguien con historial de salud vulnerable.

El actor Antonio Resines JESÚS G. FERIA

Tras más de un mes en la UCI (36 días, según fuentes) y un total de 48 días hospitalizado, Resines contó más tarde que sufrió una atrofia muscular del 80 %, lo que le dejó con muy poca masa muscular y obligándole a usar un andador para caminar.

Además relató que tuvo delirios durante el coma, probablemente por la medicación y el estado crítico: en sus palabras, “vivía otro mundo paralelo”, con sueños y alucinaciones que mezclaban realidad y fantasía.