Susanna Griso da nuevos y jugosos detalles sobre su boda con Luis Enríquez

Susanna Griso está disfrutando de las mieles de una historia de amor que pronto la llevará de nuevo al altar. Y es que tan solo siete meses después de hacer oficial su relación con Luis Enríquez, ha anunciado sus planes de boda. A sus 56 años está encantada con la idea de vestir de blanco una vez más y convocar a sus íntimos a un enlace en el que se celebrará el triunfo del amor. Fue el empresario quien hincó rodilla este verano durante un viaje a Argentina y le pidió matrimonio. Ella dijo ‘sí, quiero’, pero ahora le toca ultimar todo para que el día sea perfecto. Algo de lo que ha hablado ahora, ofreciendo nuevos detalles.

Son muy pocos los datos que han logrados trascender sobre cómo será la boda. Susanna Griso no lo trata como tema tabú, dado que sabía que la noticia acabaría saltando por los aires. Y es que bromea con la idea de que el 80% de sus invitados son periodistas y un titular así les quema en las manos. Es por eso que se relajó a la hora de confirmar sus planes de intercambiar alianzas con su pareja, mientras describía el romántico momento de la pedida. Pero más allá, guardaba silencio sobre los preparativos del enlace y, como es habitual en toda boda que se precie, el vestido de la novia es tratado como un secreto de Estado.

Los detalles de la boda de Susanna Griso

“Los preparativos de la boda van bien. Estamos en ello, pero todo bien”, reconocía la presentadora de ‘Espejo Público’ de Antena 3 en su última aparición pública. Fue una de las invitadas a la gala Celebrity Pets Awards y aquí sabía que tendría que responder a las preguntas sobre sus planes de vestir de blanco. Al principio estaba reticente a soltar prenda, pero después se sintió cómoda y amplió los detalles: “Ya me he quitado la parte pesada de encima”, confiesa tras haber acabado la difícil tarea de colocar a los invitados en las mesas, que siempre supone un quebradero de cabeza entre desavenencias y preferencias varias.

Susanna Griso y Luis Enríquez Gtres

Parece que Susanna Griso y quien está llamado a ser su marido se han repartido la lista de tareas para hacer que su boda salga a la perfección. La presentadora tiene muy claro que su paso por la vicaría es un momento importante, en el que los nervios juegan un papel protagonista. Y es que no es su primer enlace, pues ya estuvo casada durante 23 años con Carles Torras Dalmau, del que se divorció en 2020. Ahora la idea de pronunciar los votos y dar el ‘sí, quiero’ lo afronta desde otra perspectiva, con intención de saborear el momento: “Si te casas es para disfrutar”. Y es que es de la filosofía de que “una tiene que aprender, a estas alturas de la vida, a quedarse con lo bueno”. Adiós nervios en su gran día.

Susanna Griso y Luis Enríquez ya tienen fijado en el calendario el día de su enlace. Será el próximo 25 de julio de 2026, mediante una ceremonia civil con la Costa Brava como telón de fondo. Han elegido tan privilegiado enclave costero de Girona para servir de escenario de su celebración del amor, aunque por el momento no han querido desvelar el lugar concreto. Un misterio más sobre el que se indaga. El público demanda conocer más, como el menú con el que estimulará a sus invitados, quiénes serán los famosos que acudirán a la cita y, por supuesto, por encima de todo, cómo será su look nupcial en su segunda apuesta por el matrimonio.