Joaquín Torres, en conflicto con sus hermanos por la herencia millonaria de su padre

Joaquín Torres está acumulando durísimos reveses los últimos años. Mucho que perder y serios problemas de salud que le han obligado a pasar por quirófano en numerosas ocasiones tras ser atropellado. Pero quizá lo peor haya sido la muerte de sus progenitores con muy poco tiempo de diferencia y sin posibilidad de asimilarlo como se merece. Y es que entre la muerte de su madre en 2024, la muerte de su cuñado meses después y la reciente muerte de su padre, ha lidiado con el divorcio de su marido, Raúl Prieto. Demasiado que soportar, a lo que se le suma ahora un conflicto familiar por el correspondiente reparto de la herencia.

Esta semana se ha conocido la trágica noticia de la muerte de Juan Torres Piñón, padre del conocido como arquitecto de los famosos. Un hombre que hizo su propio nombre como empresario, tras conocer a Florentino Pérez durante sus estudios en Ingeniería de Caminos. Fue una figura clave en el desarrollo empresarial, presidente del Metro de Madrid y vicepresidente de Hispano Química, además de profesor del IESE. De ahí que se entienda que su patrimonio era ingente, en el que entran también importantes obras de arte que coleccionaba como una de sus grandes pasiones. Ahora su patrimonio debe ser repartido y, como suele ser habitual en estos casos, llegan conflictos.

La herencia del padre de Joaquín Torres, motivo de disputa

Se ha cifrado la fortuna del padre de Joaquín Torres en más de 400 millones de euros. Al menos a ello llegó, pues ahora se ha visto mermada con el paso de los años. De ahí la importancia de que salgan bien las cuentas y que sus cuatro hijos terminen satisfechos con el proceso de reparto. Además del arquitecto, están sus hermanos Andrés, Julio y Maite. Y es que el holding familiar, Cartera Kairos, creada a finales de los 90, ha sido tasado ahora por unos 31 millones de euros, con una considerable pérdida de su valor, como así detallan desde ‘Vanitatis’.

Joaquín Torres, destrozado, despide a su padre con el apoyo de Raúl Prieto y Florentino Pérez Europa Press

Esto es lo que habría enfrentado a Julio Torres con sus tres hermanos, al analizar qué ha sucedido con el holding bajo el que se aglutina más de una treintena de sociedades distintas. El citado medio ha accedido al último balance de resultados en el Registro Mercantil y ha podido comprobar cómo el imperio familiar está cada vez más debilitado, con pérdidas que superarían los 27 millones de euros. Se le adjudican préstamos bancarios vencidos sin pagar por una cuantía de 2,84 millones de euros, además de otras deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

El conflicto entre los hermanos radica, según ‘Vanitatis’, en que el holding familiar será repartido en tres partes iguales, lo que correspondería un 33,3% para Andrés, Maite y Joaquín. Pero hay otro hermano sin su pedazo del pastel. Julio ha trabajado codo con codo con su padre y estaba llamado a ser su sucesor. Es más, fue el administrador único de la sociedad, recibiendo plenos derechos en 2006 por parte de sus padres en un gesto de confianza. Pero sus hermanos sospechan que no se ha obrado del todo bien en sus actividades y señalan que los números no les cuadra, advirtiendo de que la fortuna se está desinflando por momento. Algo que también trató de poner remedio en vida el padre.

Florentino Pérez abraza a Joaquín Torres tras la muerte de su padre, Juan Torres Piñón Gtres

Julio no quiere pronunciarse en público sobre este conflicto familiar. Incluso su padre llegó a señalarle a él y su esposa como responsables del descalabro de su entramado empresarial. Maite, su hermana, le considera “un manipulador muy simpático, un trabajador incansable en el mal”, como destaca el citado medio. Mientras que Joaquín Torres les confesó que “la cruda realidad supera lo inimaginable. Te aseguro que no hay nada más devastador para unos padres que vivir la traición de un hijo al que depositaron toda su confianza”. Y es que entiende que “aparte de codicia, hubo ganas de hacer daño”. Ahora que se enfrentan a la difícil tarea de repartir la herencia, la tensión vuelve a enfrentar a los hermanos Torres.