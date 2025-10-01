Segunda baja familiar en la boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan: las grandes ausencia

Apenas quedan unos días para que Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan por fin se den el “sí, quiero”. Este sábado 4 de octubre se convertirán en marido y mujer tras más de quince años de relación, un enlace que reunirá a lo más granado de la alta sociedad y aristocracia española, empezando por la familia del novio.

La mayor parte de la Casa de Alba se dará cita en la boda del duque de Arjona, a pesar de las tensiones y desafueros que hasta hace muy poco copaban los titulares de las noticias sobre la noble familia.

La semana pasada, el duque de Alba, Carlos Martínez de Irujo, confirmaba con un rotundo “claro” que acudiría a la boda de su hermano, dejando a un lado los enfrentamientos pasados. La presencia de Eugenia y Fernando, enfermo de cáncer, también es segura, pero son dos las figuras que, de una forma u otra, se echarán en falta en el gran día de Cayetano y Bárbara.

El primero en causar baja ha sido Jacobo, que no podrá acudir porque, tal y como explicó su hermana Eugenia, “está fuera de España por un viaje de trabajo”. Una excusa un tanto extraña, teniendo en cuenta que las bodas se suelen anunciar a los familiares con suficiente antelación para evitar estas situaciones.

Jacobo Fitz-James, entre Inka Martin y Eugenia Martínez de Irujo Gtres

Ahora, tal y como la periodista Beatriz Cortázar ha publicado en el portal “Informalia”, se ha conocido que Alfonso Martínez de Irujo tampoco asistirá de forma plena a la boda de su hermano. Aunque sí acudirá a la ceremonia, que tendrá lugar en en la Iglesia del Cristo de los Gitanos, prefiere perderse la posterior celebración en el cortijo de La Motilla, quizás por mantener la firme discreción que siempre le ha caracterizado. Los grandes eventos sociales no van con él.

Quien también estará en la boda es Alfonso Díez, viudo de la duquesa de Alba. Desde el fallecimiento de doña Cayetana, él ha seguido muy unido a la familia, en especial a Cayetano Martínez de Irujo, como se ha podido comprobar en los homenajes que cada año organiza en recuerdo a su madre en el aniversario de su muerte.

Mientras, el resto de la familia cuenta los días con gran ilusión hasta este sábado, cuando por fin puedan brindar juntos por el amor de Cayetano y Bárbara.