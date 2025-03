Sylvia Pantoja ignora a su prima Isabel: "Su serie no me interesa, me da igual"

El distanciamiento entre Isabel y Sylvia Pantoja viene de años. Las dos primas ni se hablan ni se llaman. La segunda acaba de sacar al mercado un single, "Ni puta ni santa", una rumba castiza con tintes autobiográficos y que recuerda un poco a la esencia de María Jiménez.

Ante la pregunta de qué le parece la serie sobre Isabel, contesta que "no me interesa, me da igual. No sé si apareceré o no en ella, no me preocupa. Lo único que me preocupa es que no blanquee su historia, que cuente la verdad, porque ya ha blanqueado mucho".

En declaraciones al periodista António Albert, es muy clara: "Algunos miembros de la familia Pantoja han manchado el apellido, se han creado bandos, uno muy sectario, que se cree superior a los demás, y no pienso consentir que impongan su verdad con su prepotencia". A buen entendedor, pocas palabras bastan. No hace falta dar nombres para adivinar a quien se refiere.

Sylvia vive momentos felices con su pareja sentimental, Oscar Vicente, un músico zaragozano al que profesionalmente se conoce como "Antílope". La cantante le califica como un ser de luz, un alma muy bonita. "Estoy muy enamorada. Nos conocimos por Instagram y conectamos rápidamente. Yo sabía que es buena persona y que merecía la pena conocerle. Estoy convencida de que mi novio y yo formamos un tándem perfecto".