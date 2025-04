Tamara Falcó y su inesperado encuentro con el Papa Francisco: "Me pareció muy humilde"

La muerte del papa Francisco a los 88 años ha provocado un profundo impacto en todo el mundo, desde líderes religiosos hasta personalidades de la vida pública. Entre los muchos recuerdos que surgen, uno de ellos es el testimonio de Tamara Falcó sobre su encuentro con el Pontífice argentino en el Vaticano.

Fue en 2022, en el marco de su docuserie "La marquesa", cuando la hija de Isabel Preysler compartió su experiencia con Jorge Mario Bergoglio, a quien conoció en persona durante una visita privada. El motivo de su viaje era pedir la bendición del Papa para un nuevo proyecto gastronómico que estaba a punto de inaugurar. Para la ocasión, llevó consigo dos obsequios: un collar y una imagen de la Virgen de la Alegría.

El gesto de Tamara, sin embargo, provocó una escena inesperada. Al presentarle la figura de la Virgen, decidió arrodillarse en señal de respeto. La reacción del Papa fue inmediata: frunció el ceño y mostró una expresión de desaprobación que desconcertó por completo a la aristócrata. "De repente no sabía qué estaba pasando, pero me estaba poniendo mala cara", contó ella posteriormente.

La tensión se disipó pronto, cuando el Papa comprendió la intención de Tamara. No era ella quien se arrodillaba, sino que sostenía a la Virgen en sus manos. "Lo que no quería es que la Virgen se arrodillara ante él", explicó. "Me ha parecido muy humilde por su parte. Después la bendijo y me quedé atónita".

Un recuerdo que, en sus palabras, quedó marcado por una mezcla de nerviosismo y emoción. "Ver al Papa enfadado, impresiona. Esas milésimas de segundo resultan muy importantes cuando estás con él".

"Fue un momento que me marcó", ha comentado en varias ocasiones. Más allá de la anécdota, su testimonio pone de relieve el carácter directo y sin artificios del papa Francisco, que supo ganarse tanto la admiración de los fieles como la cercanía de quienes lo conocieron en persona.