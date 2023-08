Tamara Gorro y Ezequiel Garay, pillados en Ibiza: ¿nueva oportunidad?

Tamara Gorro y Ezequiel Garay protagonizaban una de las parejas más bonitas del panorama social patrio y es que su historia de amor rompía moldes. Pero en todos los matrimonios hay altibajos y eso les hizo romper su unión en diciembre de 2022, aunque ya lo habían hecho también un año antes. Pero quisieron darse una segunda oportunidad, pero no llegó a cuajar y entendieron que lo mejor para ambos y la familia que habían formado era tomar caminos por separado, aunque en ningún momento llegaron a detallar los motivos de su fin. Y así llevan desde Navidades, aunque ahora parece que las aguas están volviendo a su cauce. Los últimos movimientos de la influencer y el futbolista hacen pensar que podrían estar dándose la que sería su tercera oportunidad, al sí menos la mediática.

Ezequiel Garay y Tamara Gorro. La Razón

Aunque la propia Tamara Gorro anunció su separación “definitiva” de su marido, lo cierto es que entre ellos el vínculo tan especial nunca ha llegado a romperse. Por un lado, está el amor que les une por sus hijos, pero también han mantenido un cierto contacto que ha dado pie a incesantes rumores de reconciliación. Pero ninguno ha querido entrar al trapo y caer en la tentación de aclarar en qué punto se encuentran cuando sus seguidores se lo preguntan o cuando se enfrentan al micrófono de un reportero. Prefieren continuar con sus vidas, aparentemente separados, aunque de nuevo todo hace indicar que podrían estar de nuevo juntos.

Al menos eso es lo que afirman los fuertes rumores, que sitúa al matrimonio en Ibiza, donde habrían estado disfrutando de unos días de vacaciones con sus hijos. Esta isla tiene un significado especial para ellos, pues han emplazado aquí su refugio estival en infinidad de ocasiones. Lo han hecho por separado, pero también juntos y ahora las últimas informaciones afirman que han vuelto a repetir la experiencia de estar en la isla blanca juntos. Un acercamiento que ha quedado retratado a través de una fotografía publicada en la cuenta de Instagram de La Cuernis, en la que se destacaría que van de la mano.

Tamara Gorro y Ezequiel Garay Instagram de @lacuernis

Pero no solo esta foto probaría que Tamara Gorro y Ezequiel Garay están disfrutando de unas relajadas vacaciones juntos en aguas pitiusas. También hay un testimonio de un seguidor que afirma que “estaban en Formentera el martes juntos en un barco con los niños. Los vieron besándose”. Como suele suceder, esto debe quedarse a modo de rumor a pesar de la rotundidad con la que se sentencia, pues no hay pruebas gráficas que demuestren su veracidad, aunque las pistas ahí están. Podría tratarse de un nuevo intento del matrimonio por salvar todo lo bonito que habían construido juntos, tratando de dejar a un lado aquello que les ha separado ya en dos ocasiones, de lo que han preferido no hablar en público.