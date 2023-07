Tamara e Íñigo: la boda del millón de euros que sale gratis

Vargas Llosa recibió el pasado viernes el alta después de estar ingresado seis días por Covid 19. Salió por su propio pie y del brazo de su hijo Gonzalo del hospital madrileño, Ruber Internacional. La marquesa de Griñón respiraba tranquila, aunque su hermano Enrique no haya aterrizado en España. No más gafes para su boda. Tamara Falcó se casa hoy sábado 8 de julio. Después de tantos meses hablando de engagements, rupturas, segundas oportunidades y nuevos anillos, pedidas y despedidas, llega el gran día. El Rincón luce radiante, aunque tuvo un pequeño lavado de imagen gracias a la docuserie sobre la marquesa en Netflix, necesitaba una gran obra de remodelación, ya que estaba en estado semiruinoso. Equipo de jardinería al ataque para desbrozar, podar y plantar, tanto césped como plantas. Y ya sabemos que los jardineros como todos los oficios manuales están muy demandados. El mantenimiento de un jardín de unos 500 metros cuadrados de una casa suele ser de unos 200€ mensuales, imagínense para una finca de unas 123 hectáreas como es el caso de El Rincón, en Aldea del Fresno, Madrid.

Aunque eso sí, no todo van a ser gastos en esta boda, también hay muchos ahorros y muchas ganancias. La portada de su revista favorita, donde posarán y posarán (eso sí, la madrina y madre del novio, no va a posar como su consuegra; saldrá en alguna foto, pero de «bulto») les ayudará a empezar (y muy bien) su vida de casados. Y como no tendrán régimen de gananciales, la exclusiva se dividirá a la mitad como buenos hermanos.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en Bali Instagram

Desde luego, nadie regala nada porque sí, así que las marcas «patrocinadoras» del evento del año esperan amortizar y mucho su inversión en esta boda. Vayamos por partes. Moët et Chandon será el champán elegido para celebrar este momento único del brindis de todos los invitados por su amor. El Brut Imperial Rose tiene un precio medio de 55€ por botella. Hay 400 invitados, hace mucho calor y hay que brindar varias veces, así que, si cada invitado se bebiera una botella completa a lo largo del evento, ya tendríamos 22.000 euros en ese maravilloso caldo francés. El resto de los vinos serán Marqués de Griñón, of course, al igual que los aceites que se degusten y que han ganado hasta premios internacionales. Al ser familia, suponemos que estos gastos serán los mínimos, o quizás sean regalo de sus hermanos, Manolo, accionista principal y su hermana Xandra, de la que también será el vino rosado que creó junto a su hermana.

El menú ya se sabe que corre a cargo del laureado chef Eneko Atxa, 5 estrellas Michelin en total, tres en su restaurante insignia Azurmendi. Eso sí, la ganadora de Masterchef celebrity y chef diplomada por el Cordon Bleu ha ideado junto al chef el menú. Un menú degustación en su famoso restaurante tiene un precio de 250€, y por 150 más, el maridaje. Así que, si nos atenemos a eso, 400€ por menú, tendríamos unos 160.000€ en un menú galáctico de boda, que, seguro que apreciarán los invitados, sobre todos los tres jurados del programa Masterchef que están invitados, y la productora ejecutiva del mismo, a quien acompañará su marido, líder del reciclaje con su marca Ecoalf y que además es marqués.

A lo Grace Kelly

¿Y de los vestidos? No, no hablo del malogrado de las diseñadoras vascas… hablo de la belleza que habrá creado Wes Gordon, diseñador de la firma Carolina Herrera, para la ceremonia, inspirándose en el clasicismo del vestido icónico de novia de Grace Kelly; y del segundo para la fiesta. Además, la madre de la novia irá vestida también de la misma marca. El vestido de Tamara se inspira en sus flores favoritas, tulipanes, peonías y rosas, que harán juego con la tiara que lucirá y que es el algo prestado, ya que es de la familia y había llevado en su momento su cuñada Amparo Corsini el día de su propia boda. Un vestido de novia de Carolina Herrera con detalle de cuentas tiene un precio de unos 17.000€, pero claro, ese es prêt-a-porter (para todo el mundo, todo el mundo que pueda permitírselo, ¡claro), pero en el caso de un diseño a medida, y a contrarreloj, por el incidente «voilà», hay que multiplicarlo por tres como mínimo dependiendo de la complejidad, o más si tiene bordados artesanales como se sospecha. También, hay que contar los billetes y alojamiento de los viajes de pruebas a Nueva York, (tres en total) y traer al propio diseñador para que haga la última prueba y la vista el gran día, algo que normalmente no suele hacer. Pero esta boda es importante en España, y en Latinoamérica, así que toda la publicidad posible es más que bienvenida para la marca creada por la elegante venezolana. No sabemos qué calzarán sus pies, ¿quizás unos Aquazzura de más de 1.000 euros?

El joyerío de Tous

El novio también ha dado muchas pistas de lo que va a patrocinar, digo, llevar puesto, en su gran día: un chaqué a medida de la firma Canali (1.500 euros), camisa del sastre Mario Zafra en algodón egipcio (300 euros), corbata italiana de Marinella (180 euros) y unos zapatos Oxford de la firma inglesa Crockett & Jones (esos creo que no están patrocinados, por muy amiga que sea Tamara del rey Carlos…. Y cuestan unos 700 euros). Las joyas son patrias, de Tous Atelier, diseñadas especialmente para la ocasión. El precio del oro hoy está a 1.771 euros, hay que ver las piedras preciosas que se pueden engarzar…. (unos pendientes estarían en 2.900 euros y una pulsera en 1.500 euros). Y hablando de joyas, las de la familia del novio iban a ser el «algo prestado», pero el joyero ha sufrido un robo y se han quedado sin ellas, eso sí, no han dicho ni mú.

Que siguen siendo muchas, como Sisley, que se ocupará de maquillarla a ella y a muchas invitadas, pondrá velas para la decoración del espacio (cada vela géante tiene un valor de 361euros), para un espacio tan grande como mínimo necesitarán unas 100, 36.100 euros; e incluso sus deliciosos (y carísimos) perfumes en los aseos, como Eau du Soir, cuya edición limitada son 245 euros cada uno. Y no olvidemos al renovado hotel Ritz, Mandarin Oriental, como se le conoce ahora; que como ella es imagen, tendrá el honor de albergar la fiesta pre-boda y la despedida post- boda entre sus salones. El afternoon tea tiene un precio de 48 euros por persona, que puede incrementarse si se añade champán.

Tamara Falco during Tous Brand Event in Madrid on Wednesday, 9 March 2022. Sergio R Moreno GTRES

Con todo eso es fácil llegar a Australia, el destino elegido para su luna de miel, porque seguro que con los regalos de los invitados llegarán a sobrepasar los 20.000 euros por novio. ¡Que vivan las bodas afortunadas!