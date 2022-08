Nosotras ya hemos visto ‘La Marquesa’ en Netflix, y amiga, vas a flipar con todos los lookazos de Tamara Falcó para tener un buen fondo de armario

“Lo que a algunos les podría parecer una vida de película, para mí es lo más normal del mundo”. Tranquilas, que no os vamos a hacer spoilers si como nosotras no te viste ayer del tirón (y hasta la madrugada) la docuserie ‘La Marquesa’ que Netflix estrenó este jueves sobre Tamara Falcó. Lo que sí os vamos a decir, es que nosotras esperábamos conocer a la Tamy (como la llaman sus amigos) más personal y no tanto su faceta de influencer, chef y empresaria, que esa ya es la que conocíamos. Pero bueno, vamos a lo que nosotras nos interesa, que para algo me vi los 6 capítulos del tirón, para poder hablar de los lookazos de Tamara Falcó en ‘La Marquesa’. Eso sí, no os esperéis looks que salgan de su estilo más pijo, clásico y elegante. Pero sí nos ha servido para poder hacer el armario cápsula de Tamara Falcó en 5 prendas que podemos ir comprando ya para hacer nuestro armario de otoño y de invierno. Porque claro, el reality se grabó en esa época.

¿Qué es el armario cápsula? Sí aún te haces la pregunta, el término se remonta al siglo XX y a esa pequeña colección que pretendía ser una respuesta al qué me pongo del día a día. El armario cápsula, por tanto, puede definirse como esa sucesión de prendas básicas de buena calidad que constituyen el fundamento de cualquier guardarropa y así hemos fichado nosotras el de Tamara Falcó en ‘La Marquesa’.

1. La blazer

Es una de las piezas esenciales del armario de Tamara Falcó, en todos los colores y tejidos. ¿Su forma favorita de combinarlas? Con unos vaqueros de tiro alto.

2. Los vaqueros

Como os acabamos de contar, los vaqueros tampoco pueden faltar en el armario de Tamara Falcó, sobre todo los de tiro alto y de campana, que estilizan la figura y la hacen parecer más alta. Jeans clásicos para seguir con el estilo más clásico de su madre Isabel Preysler, espejo en el que se mira la marquesa.

3. Una gabardina (o trench)

Clásicos y en colores neutros; las gabardinas son la prenda estrella del entretiempo para Tamara Falcó aunque también los luce en los días menos fríos de invierno.

4. Zapatos joya

Unos zapatos joya en color negro con los que ha dado elegancia y sofisticación a todos sus looks de la docuserie, al más puro estilo Carrie Bradshaw en ‘Sexo en Nueva York’.

5. Camisa con lazada al cuello

La blusa con lazada al cuello es el truco de estilo de las que más saben de moda para dar ese toque de sofisticación a sus looks. Una de color blanco no puede faltar en el armario cápsula de Tamara Falcó.

Estas son las cinco prendas del armario cápsula de Tamara Falcó en ‘La Marquesa’ de Netflix que no pueden faltar en el vestidor de las mujeres más elegantes, clásicas y pijas. ¿Preparada para ver el reality?