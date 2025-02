Tana Rivera: "Sería un honor vestir a la Reina o a Sara Carbonero"

La estirpe continúa por caminos creativos. Sus abuelas, cada una en lo suyo, nombres señeros del siglo XX español, tendrían mucho que decir sobre el nuevo trabajo de Cayetana Rivera Martínez de Irujo, de 25 años, que vivió ayer uno de los días más importantes de su vida. La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera, conocida por todos como Tana, debutó en la segunda jornada de Madrid es Moda como diseñadora junto a la firma E.R.A.X en el espacio ES Fascinante de la capital. Con un perfil discreto y sin estridencias, la joven aristócrata dio sus primeros pasos en el universo de la moda, un ámbito que forma parte de su herencia familiar gracias a la influencia de las dos figuras ya mencionadas: sus abuelas Cayetana Fitz-James Stuart y Carmina Ordóñez.

Madrid, y no su adorada Sevilla, fue testigo de un momento de transición para Tana, y es que la capital es esta semana que entra el epicentro del diseño nacional con Madrid Fashion Week. Se encontró de pronto en el centro de atención, rodeada de flashes, bajo las miradas de los críticos de moda y sin el apoyo de su novio, Manuel Vega, de Eugenia Martínez de Irujo, Tomás Páramo y María G. de Jaime, que llegaron después. Se mantuvo serena, aunque era evidente la emoción del momento. Tana se caracteriza por su sobriedad y un estilo sin artificios. Aun así, al enfrentarse por primera vez a los medios como protagonista absoluta, no pudo ocultar cierta tensión: «Aunque me he criado con vosotros, me sigo poniendo muy nerviosa», confesó con una sonrisa a los asistentes. Su madre y su padre les dieron un consejo claro: «Sé tú misma, no estás haciendo nada malo, y disfruta».

El look de Tana Rivera. Gtres

La colección presentada junto a la diseñadora Claudia Romero para E.R.A.X. es un homenaje a sus raíces, una combinación entre tradición y modernidad. La paleta de colores se mueve entre el beige, el negro y el rojo, con pinceladas de ese naranja que evoca a Sevilla. Chaquetillas de amazona reimaginadas, detalles de pasamanería y tejidos rústicos combinados con la fluidez del crepé: cada prenda es un guiño a su herencia. «Me inspiran el toro, el flamenco, los colores de Andalucía, de Sevilla, todos los azulejos de Dueñas», explicó.

En un mundo donde la moda parece dominada por la inmediatez de las tendencias, Tana apuesta por una visión más atemporal. Su colección es reflejo de su historia, pero también un paso en la construcción de su propia identidad. A diferencia de otros nombres de su generación, que han abrazado sin reparos la exposición en redes sociales, ella opta por la discreción. Aunque creció en una familia mediática, ha mantenido un perfil mucho más reservado que la también aristócrata Victoria Federica de Marichalar, con la que comparte edad (Vic es solo un año menor), alcurnia, pasión por la moda y los toros (el cartel de San Isidro del año pasado fue Tana y este lo protagoniza la hija de la Infanta Elena). No obstante, tiene en común con ella el vínculo especial con sus abuelas. Ya en 2022, Tana rindió homenaje a Cayetana y a Carmen cuando fue madrina de la Exhibición de Enganches de la Feria de Sevilla. Su vida está más ligada a las tradiciones y la familia que a los eventos de alfombra roja, tan habituales en su entorno.

Más cerca de los focos

Este acercamiento al público, sin embargo, no se limitó a la pasarela. En octubre, Tana celebró su cumpleaños en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, un evento que marcó una ruptura con su perfil bajo. Rodeada de amigos y familiares, la celebración se convirtió en una ocasión mediática, alejándose de la discreción habitual que caracteriza su vida. Fue, en cierto modo, una incursión deliberada en el mundo de la Prensa. Hasta ese momento había permanecido distante.

Un equilibrio que también se refleja en su vida personal. Manuel, su novio, ha sido un apoyo en esta nueva etapa. «Él sabía algo, pero es ahora cuando va a ver por primera vez la colección», comenta. Sobre una posible boda, mantiene la misma reserva que con toda su vida privada. Por el momento, su mundo gira en torno a Sevilla, su trabajo y este nuevo reto en la moda.

Tana Rivera presenta su coelcción junto a E.R.A.X. Gtres

No es la única en la familia que encuentra en la pasarela un canal de expresión. Lourdes Montes, esposa de su padre, también diseña, y Tana ha sabido integrar esta relación con naturalidad. Siempre ha sido una persona de trato cercano, con una visión clara de lo que quiere y de lo que representa. En cuanto al futuro, tiene claro que no se ve participando en un «reality» como «Maestros de la costura». Pero si hay algo que le haría ilusión es ver sus creaciones llevadas por la Reina Letizia o Sara Carbonero. «Sería un honor», admite. Consciente de que los comienzos en la moda nunca son fáciles, no se atreve a decir que hará una colección en solitario. «Me da mucho respeto este mundo», comenta casi con rubor.

Tana dejó claro, asimismo, que su nombre tiene peso propio, aunque ella no termina de creérselo: «No me esperaba para nada el resultado final de esta colección. Estoy muy contenta y satisfecha». Y así, con la determinación de quien empieza a construir su camino, cerró una jornada clave en su trayectoria.