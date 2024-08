Terelu Campos responde a las críticas por su actitud tras la muerte de Caritina Goyanes y Gema López vuelve a la carga: "Victimismos no"

La actitud de Terelu Campos tras la muerte de Caritina Goyanes el pasado lunes continúa dando de qué hablar. Una de las personas que fue más crítica con la madre de Alejandra Rubio fue Gema López, su excompañera de "Sálvame", que no dudó en cargar contra ella y sentenciarla en "Espejo Público", declarándole una inesperada guerra mediática.

"Desde que fallece Caritina, con el máximo respeto todos han intentado hablar con las personas más cercanas. La familia, los íntimos amigos o Isabel Preysler, que es una persona supe cercana a ellos, o Lolita que estaba rota, han sabido estar a la altura de las circunstancias. Han contestado a mis compañeros y no han perdido el respeto ni un momento. Ahora nos encontramos con esta salida de pata de Terelu Campos. En este caso no eres la viuda, tampoco la hija afligida. Has sido la única de todas las personas a las que hemos preguntado que ha dado una mala contestación. Háztelo mirar porque luego te quejas de las críticas. Cari Lapique teniendo las cámaras al lado no ha dicho ni pizca. ¿Sabes por qué hace esas preguntas esa chica? Para que tú y yo vivamos", declaró con dureza Gema López el pasado miércoles 28 en el programa de Antena 3.

Terelu Campos llegando a la capilla ardiente de Caritina Goyanes en el tanatorio de Tres Cantos GTRES

Este cruce de acusaciones no ha quedado ahí y ayer, la periodista volvió a cargar contra Terelu. "Lo que dije lo pienso y lo sigo manteniendo. He venido a comprobar con la hemeroteca si Terelu no ha estado acertada en los últimos tiempos. No me arrepiento ni tengo remordimientos. Sobe todo coherencia", expresó Gema López, manteniéndose firme en cada una de sus palabras que tanto revuelo causaron.

Tras esto, su compañero Arnau Martínez, que había hablado con Terelu, respondió en boca de la hermana de Carmen Borrego a la periodista: "No tengo nada que decir, ni a Gema, ni a nadie, solo que, si Gema supiera, probablemente se arrepentiría de sus palabras. Nada más". "No es que yo lo sepa, es que el público no sabe lo que te pasa. Simplemente, hay que ser educada, porque nadie tiene la culpa", debatió Gema López López, asegurando que "eso no vale, porque nosotros no justificamos a las personas. Ha sido borde siempre y la hemos defendido muchas veces".

"No tengo nada que decir, que haga y diga lo que quiera. Yo no voy a violar la vida privada de mi gente. Si lo entendéis bien y si no, estoy muy acostumbrada a ser la diana de muchos dardos envenenados", concluyó Terleu. "Victimismos no. Yo no te he pedido eso. Hay que responder igual en el plató que en la calle. Hemos hecho muchas cosas juntas. Simplemente, no has estado acertada, no pasa nada. Eres una gran profesional, una tía generosa, pero no te reconozco. Estás dando tu peor versión", zanjó Gema López, de lo más tajante, contra su excompañera de programa, muy cabreada.