La tierna manera con la que María Castro ha compartido su última ecografía

María Castro está viviendo uno de sus momentos más especiales antes de dar la bienvenida al nuevo miembro de la familia. Y, aunque en sus anteriores embarazos había afirmado que se sentía más segura estando embarazada y le asustaba un poco lo que pudiera pasar, tras superar el primer trimestre está ansiosa por conocer a la pequeña y esa emoción se la ha transmitido a toda su familia.

No es una sorpresa que la actriz de “La Promesa” comparta algunos de sus mejores momentos, y también otros no tan buenos, junto a sus dos hijas pequeñas, Maia y Olivia. Siempre teniendo muy presente la protección de su intimidad, María Castro ha compartido en sus redes sociales su última ecografía de la manera más tierna y cariñosa posible. La intérprete aparecía recostada en una colchoneta mientras su hijas jugaban con su barriga y le pasaban por ella una especie de esponja. “¿Qué me estáis haciendo? ¿Una ecografía?”, comenzaba preguntándoles a lo que ellas le han respondido un sonoro y conjunto “sí”. Después de ello María ha enseñado la ecografía mostrando la primera imagen de la que será la tercera de las hermanas: “Hay una ahí. La han sacado por internet”, decía en el vídeo que ha subido a sus historias de “Instagram”.

María Castro en sus redes sociales Instagram

Lo que sí está claro, aunque su actualización del embarazo sea constante, es que no es consciente del todo de la manera en la que está evolucionando. Este pasado lunes compartía también en sus redes una imagen en la que salía con los “dos pilares” más importantes de su vida: su madre y su hermana (al teléfono). “Aunque es una foto cotidiana, sin aparentemente nada que destacar, a mi me “destaca”, me alucina, la barriga”, comentaba en la publicación.

“Madre cómo crece. No soy tan consciente de lo que abulta hacia delante. También es verdad que sólo faltan 11 semanas… vamos, lo que viene siendo, san Valentín, carnaval, fallas, semana santa y ya. Así mido yo el día a día… con festividades y cosas que celebrar. Bueno, sea como fuera, algo crece y late en mi interior, y no puedo dejar estar más agradecida a la vida por el nuevo milagro”, continuaba diciendo María que no puede ocultar lo emocionada y nerviosa que está por ser familia numerosa.