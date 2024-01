María Castro regresa a las redes con un importante comunicado

Las fiestas de navidad son una gran temporada para disfrutar de la familia y los amigos rodeados de copiosas comidas. Sin embargo, tras estas fechas es inevitable que el frío y los excesos hagan a las personas un poco más vulnerables a enfermedades propias de esta época como la gripe A. En esta ocasión ha sido María Castro, la actriz de ‘La Promesa’, quien se ha pronunciado en redes sociales para transmitir un mensaje de ánimo y apoyo a las personas que como ella no se encuentran mejor por mucho que pasen los días.

“Me preguntáis mucho, como no estoy visible por redes pues hago un comunicado a modo de stories y ya queda por aquí”, comenzaba diciendo sensiblemente cansada la actriz que dentro de poco va a dar la bienvenida a su tercer hijo junto a su marido Juan Manuel Villalba.

María Castro Instagram

“La gripe A me ha dejado hecha unos zorros. Yo no recuerdo haber estado así en mi vida por una gripe. Viene muy larga y viene muy fuerte, así que no os desesperéis si no pasan los días y no estáis mejor”, proseguía alentando a sus seguidores para que no se preocuparan. “Yo ya he venido a trabajar porque la rayita del test ya no está, es decir, en principio ya no hay contagio. Llevo ya casi siete días desde que empecé con la fiebre. Mis padres están fatal también, pobrecitos, va muy lento. Yo creo que están asustados. Cuando eres mayor te sientes más vulnerable. Nos estamos encargando de cuidarlos como podemos también nosotros. Les estamos echando unas cremitas, porque a ellos les ha afectado al estómago, a mi no afortunadamente. Tengo muchísimas pesadillas, con la bebé además que eso la pone frenética”, corta sus palabras a la mitad debido a un ataque de tos que muestra lo mal que lo está pasando ante la lenta recuperación.

Y es que las pesadillas y la sudoración excesiva por la noche no han sido lo peor por lo que estaría pasando la actriz: “Tengo la nariz, los oídos y la garganta muy abrasados. También estoy anticoagulada, por la heparina, y entonces sangro más porque está todo más irritado”, proseguía relatando los síntomas y haciendo hincapié en que, por el embarazo y la medicación que estaba tomando, no puede tomar ningún antigripal.

“Estoy con paracetamol y antibiótico porque consideraba que había infección de moco, pero estoy un poco más a pelo que el resto. Aún así está dando muy fuerte, que mis padres no están embarazados ni con heparina y están fatal. Así que mando un beso de ánimo a todos, que algún día nos levantaremos y diremos ‘Mira, hoy me encuentro mejor’”, concluía su publicación enviando un beso a todos sus seguidores.