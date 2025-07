Tierra trágame: Juan Avellaneda, entre costuras y confusiones reales

Juan Avellaneda es mucho más que un diseñador: es uno de los comunicadores de moda más carismáticos del panorama español. Con miles de seguidores en Instagram y TikTok, ha sabido construir una marca reconocible, elegante y con chispa. Ha publicado el ensayo «Poténciate. Conoce tu cuerpo y sácate partido», y una novela con una historia ambientada en el mundo de la alta costura.

Pero ni los trajes a medida ni las portadas lo libran de los clásicos momentos «tierra, trágame». Como aquel día en las Torres de la Caixa, donde, tras una jornada de saludos institucionales, se despidió efusivamente de una mujer que «me sonaba mucho». «No seas maleducado, seguro que es alguien a quien te han presentado hoy y no te acuerdas –pensé–. Así que me lanzo con toda la efusividad del mundo: ‘‘¡Adiós! ¡Nos vemos!’’. Y ella, muy correcta, me responde: ‘‘Adiós, adiós’’. A la salida unos niños me descubrieron que era ¡la Infanta Elena! Y yo: ¡Nooo!»