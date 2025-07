Courtois: La marca «beauty» israelí que explota con su pareja

Al margen de hacer caja con la venta de su casa madrileña de Boadilla del Monte, el portero del Real Madrid sigue diversificando sus inversiones en negocios de diferente índole. En el último de ellos, que montó hace solo unos meses, el jugador nacido en Bélgica Thibaut Nicolás Courtois se ha embarcado de la mano de su mujer, Mishel Gerzig, y otra socia amiga de la modelo. En su nuevo emprendimiento, el matrimonio ha decidido montar en la capital una clínica que pretende importar un nuevo concepto de belleza real muy en boga en el mundo, una idea nueva de identidad femenina que han exportado desde Israel y que acaba de abrir en la calle Alcántara, del aristocrático barrio de Salamanca, en Madrid.

La idea consiste en conectar con el yo interior de la mujer y escapar de los estándares de belleza que la sociedad le impone. Un concepto, el «real beauty», que cala con fuerza en la cultura europea y que en nuestro país gana adeptos desde hace tiempo con un particular auge. Para ello, Thibaut y Mishel, defensora a ultranza de la belleza sin artificios, acaban de abrir en Madrid Pola Natural System Cosmetics & Aesthetic, su primer centro de medicina integrada. Se trata de una clínica de tratamientos no invasivos donde la pareja cuenta como socia con Pola Blick, artífice de la marca y conocida especialista en medicina natural como dueña de varias clínicas de este tipo en Tel Aviv. Antes de ser socia, Gerzig fue clienta. Cuenta Mishel que, por su trabajo, visitaba con frecuencia la clínica de Pola, hasta llegar al convencimiento de que montar un centro de este tipo en la capital podría ser un buen negocio. Thibaut Courtois, el guardameta del Real Madrid, también participa en el mismo. Para ello montaron hace un año la empresa Pola & Mishel Natural Beauty SL. Dedicada a la fabricación, exportación y venta de toda clase de productos cosméticos, la sociedad nacía, en la calle Alcántara de Madrid, con los 3 socios como administradores mancomunados. Mientras que Pola y Mishel lo hacen a título particular, Courtois participa en la empresa a través de One TM Financial Investments SL, una empresa inversora del futbolista belga dedicada a la inversión inmobiliaria y la gestión de activos, otra de las patas de sus negocios fuera del campo.

Thibaut Courtois and model Mishel Gerzig during the wedding of Daniel Carvajal and Daphne Cañizares in Ayllón, Segovia on Friday, June 24, 2022. Sergio R Moreno GTRES

El batacazo vegano

Su lesión de ligamento cruzado le apartó casi un año de los terrenos de juego, pero el futbolista aprovechó el tiempo para diversificar su patrimonio aumentando sus inversiones, algunos más rentables que otras. Quizá la más curiosa fue la que le unió al piloto de Formula 1, Lewis Hamilton, y al actor de Hollywood, Leonardo Di Caprio. Junto a ellos fundó Neat Burger, la primera cadena de hamburgueserías veganas del mundo con las que pretendían competir con las grandes cadenas de comida rápida tradicionales. El portero se unía a dos convencidos defensores de la causa, cada uno con sus propios ideales. Hamilton, como un reconocido vegano, pretendía reducir el sufrimiento animal y mitigar el cambio climático. Di Caprio, por su parte, firme defensor iniciativas ambientales, se sumaba al proyecto como precursor de una dieta vegetariana flexible y una manera de disminuir la huella de carbono. La apuesta del guardameta por el negocio de la carne vegana también fue decidida. Según el diario «Finantial Times», la entrada de Courtois en la empresa supuso una inyección de capital aumentando el valor de la misma hasta los 100 millones de dólares. Pese a la fulgurante expansión, que llegó a tener 8 locales entre Londres, Milán y Nueva York, el negocio quebró hace unos meses.

Además del fútbol, Courtois también ha invertido en otros deportes: el mundo del motor, una de sus pasiones. Para ello se asoció con Roberto Merhi, piloto de Fórmula E- De su mano debutó en la temporada 2024 en la Fórmula 4 como propietario del equipo TC Racing, (las iniciales de su nombre), una escudería de monoplazas que compite en las categorías inferiores del mundial de automovilismo. En cuanto a los «eSports», Courtois también participa como accionista en mundo de los juegos online en el equipo Dux Gaming, donde invirtió con la idea de «fomentar el desarrollo de talento femenino» en el ámbito de los deportes electrónicos. Emprendimiento no le falta.

Pola Blick, la maga cosmetológica natural israelí

Es cosmetóloga y especialista en medicina natural y propietaria de varias clínicas de estética en Tel Aviv, que tienen un planteamiento holístico, integral. Su vínculo con la mujer de Courtois fue a raíz del embarazo de Mishel. «Me ayudó durante mi maternidad. Primero nos hicimos amigas y luego, socias», declaró la esposa del jugador, que asegura que gracias a ella conoció unas rutinas de belleza que no estaban basadas en el bótox. El método de Pola combina aceites esenciales, vitaminas con ácido hialurónico y un estudio de la sangre. Viaja a Madrid una vez al mes .

Se vende la mansión del portero, por 4,5 millones

Aunque este tipo de propiedades suelen quedarse en el mercado de la venta privada, la mansión madrileña en Las Lomas, una urbanización de Boadilla del Monte, del jugador ha saltado al ojo público. Pide 4,5 millones de euros. La vivienda de tres plantas y 875 metros cuadrados se asienta sobre una parcela de 2.500 metros cuadrados. El inmueble cuenta con siete habitaciones, cinco baños y una piscina. En Las Lomas son numerosos los futbolistas que viven (también, Ilia Topuria y cantantes como Melendi) y junto con La Finca concentran el mayor número de astros del balón por metro cuadrado. Por esta zona, parece que se muda el futbolista con su pareja. Allí gozará de más espacio, si cabe. Tendrá un bosque de 15.000 metros cuadrados y una superficie construida de 6.000 metros cuadrados. Más allá de la espectacularidad de las dimensiones, la casa tiene placas solares y geotermia. Una apuesta por la sostenibilidad que actualmente marca las tendencias en construcción. Recordar aquí que el gusto del jugador no difiere de la vivienda que en su día Beckham alquiló en La Finca, también rodeada por un bosque de pino y con unas novedosas medidas energéticas.