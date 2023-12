La tragedia se ceba con Nacho Palau: su madre se queda paralítica por un error médico

Tras un tiempo alejado de la opinión pública, Nacho Palau regresaba a la televisión de la mano de "¡De viernes!" para compartir el anuncio que nunca le hubiera gustado hacer: ha sufrido una recaída en el cáncer que padecía. "Este verano me han vuelto a diagnosticar un cáncer. Hay un momento en el que dices 'no puedo más, de esta no salgo, para qué'", se lamentaba ante la audiencia. Se trata de un momento complicado para el ex de Miguel Bosé, que hace solo unos meses celebraba haberse curado.

Ante este terrible panorama, Nacho Palau ha tenido que hacer frente a otro desagradable contratiempo. Su madre, Lola Medina, que también padece cáncer, se ha quedado paralítica por un error que se produjo al someterla a la radioterapia necesaria para superar su enfermedad. Según ha desvelado la periodista María Eugenia Yagüe en Televisión Española, la abuela de los hijos de Bosé y Palau "está en una residencia y está fatal. Porque la han radiado mal y la han dejado paralítica".

Lola Medina, madre de Nacho Palau Instagram

Sin duda, una muy difícil situación a la que tampoco ayuda en absoluto el clima de tensión que Palau Mantiene con Miguel Bosé, al que dedicó palabras muy poco amables en el programa de Telecinco anteriormente citado: "Si yo faltase, mi voluntad era que los cuatro hermanos estuvieran con Miguel, pero ahora ya no lo tengo tan claro… De Miguel no te puedes fiar, es un manipulador, no respeta nada y hace lo que le da la gana. Me dijo 'ten cuidado, no te metas' y me metí".

Unas polémicas declaraciones que parecen romper la tregua en la que se encontraban desde que Palau anunció por primera vez que padecía cáncer. En aquel momento, el escultor incluso aseguró que Bosé se estaba interesando por su estado de salud y que le ayudaba en todo lo podía, una complicidad que hoy parece rota por completo.