Nacho Palau anuncia que vuelve a tener cáncer

Nacho Palau tiene cáncer de nuevo. El ex de Miguel Bosé ha anunciado la triste noticia en el avance de su entrevista de mañana en "¡De viernes!". "Este verano me han vuelto a diagnosticar un cáncer. Hay un momento en el que dices "no puedo más, de esta no salgo, para qué"", ha relatado el escultor valenciano en el nuevo programa de Telecinco.

Nacho Palau anunció el 25 de agosto de 2022 que había sido diagnosticado por un agresivo cáncer de pulmón, al poco tiempo de regresar de "Supervivientes". "Ya puedo decir después de muchas pruebas médicas que estoy pasando un cáncer pulmonar, que hasta ahora no tenía nombre ni tratamiento, el cual voy a comenzar de inmediato. A día de hoy me siento optimista, con ganas de vivir y superar esta enfermedad", desvelaba el escultor en un comunicado oficial a través de su perfil de Instagram.

En ese momento, la vida del ex de Miguel Bosé se paralizó. Después de unos meses muy complicados, en marzo de este año desveló que había superado el cáncer en la revista "Diez Minutos". "Me han confirmado que el cáncer no se ha extendido y que prácticamente ha desaparecido", anunció el valenciano.

Ocho meses después de confirmar su recuperación, Nacho Palau ha reaparecido en televisión para anunciar que ha sufrido una recaída y que se encuentra luchando otra vez contra el cáncer desde verano. En en entrevista en "¡De viernes!", el escultor también ha aprovechado para cargar contra Miguel Bosé. "Si yo faltase mi voluntad era que los cuatro hermanos estuvieran con Miguel, pero ahora ya no lo tengo tan claro", ha declarado el exsuperviviente en el espacio de Telecinco. De Miguel no te puedes fiar, es un manipulador, no respeta nada y hace lo que le da la gana. Me dijo "ten cuidado, no te metas y me metí"", sentencia sobre el padre de sus hijos.

Estas incendiarias declaraciones solo han sido un avance de lo que desvelará Nacho Palau mañana en el espacio de Mediaset, cuando emitan íntegramente la entrevista del escultor. ¿Es el principio de una nueva guerra entre el valenciano y Miguel Bosé?