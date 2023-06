Miguel Bosé renace de sus cenizas y se muestra muy disgustado con Nacho Palau

Maniático, obsesivo, dictatorial. A Miguel Bosé le ha disgustado muchísimo que su ex pareja sentimental, Nacho Palau, le defina con esos calificativos en una reciente entrevista, y le faltó tiempo para llamarle y pedirle explicaciones.

Las declaraciones del valenciano han supuesto un jarro de agua fría en su actual relación, que parecía más cercana por el bien de los cuatro hijos de ambos.

El cantante no entiende, según nos cuenta Juan R. , un empresario español residente en México y que vive en la misma urbanización de Miguel, “la actitud de Nacho, no se esperaba una entrevista como esa. Él quiere mantener una buena amistad con su ex y no entrar de nuevo en enfrentamientos absurdos".

Nacho Palau en el programa 'Déjate querer' Mediaset

Además, el artista vive momentos felices profesionales porque en septiembre comenzará a emitirse la serie documental “Bosé renacido”, cuatro episodios sobre su vida que podrán verse en Movistar Plus, y en la que, aparte de su protagonista, intervendrán desde Alejandro Sanz a Ana Torroja, Mercedes Milá, Boris Izaguirre (que es uno de los guionistas de la misma), Lolita Flores, Alaska, Juanes, Nacho Duato, Bibiana Fernández, Malu, Pablo Alborán, Francis Montesinos o Laura Pausini. Además, sus hermanas, Lucía y Paola, y la que fuera su representante, Rosa Lagarrigue.

Parece ser que, quien ha quedado fuera de tan largo “reparto” es el mismo Nacho Palau, con quien Miguel compartió casi treinta años de su vida más personal. Seguro que los espectadores le echan de menos, porque nadie mejor que él conoce más íntimamente al personaje.