El tremendo zasca de Belén Esteban a Jesulín de Ubrique: "Cuando vi la portada no sabía si era Jon Kortajarena de tantos filtros que tenía"

El pasado miércoles 31 de enero Jesulín de Ubrique protagonizó la portada del último número de la revista "¡Hola!". El torero, por motivo de 50 cumpleaños, concedió una de sus entrevistas más personales en la que hizo un repaso de su vida hasta la actualidad. En ella, no dudó en alabar a la figura de María José Campanario y su papel como padre. "Creo que soy un padre bueno. Un padre que está ahí cuando mis hijos me necesitan. Y que voy a estar siempre. Yo doy la vida por mis hijos. Eso lo tengo más claro que el agua", declaró el diestro.

Como era de esperar, Belén Esteban no ha tardado en contestar a la comentada exclusiva de Jesulín por alusión. Tirando de mucha ironía y humor, la televisiva no ha dudado en sentenciar al padre de su hija en su última intervención mediática durante un evento de Netflix. "¿Qué me quiere preguntar, por Jesulín? Esta guapísimo, mejor que cuando estaba conmigo, me alegro que la vida le vaya tan feliz, me alegro un montón, me alegro de que se porte con todos sus hijos tan bien, un beso de verdad, para ti y la Campanario", ha expresado la excolaboradora de "Sálvame". Eso sí, entre risas ha matizado que "todos" no incluye a su hija Andrea. "Qué coño con todos, no, soy muy irónica, cariño" ha explicado, por si alguien no lo entendía.

El torero Jesulín de Ubrique Gtres

Aún así, Belén Esteban ha asegurado que las incendiarias declaraciones del torero no le han "afectado nada". "Somos felices, me alegro que todo el mundo, soy feliz. Me alegro que venda lo que quiera, está en todo su derecho", ha explicado sobre Jesulín.

Antes de zanjar el asunto, la televisiva no ha dudado en lanzar un zasca al padre de su hija. "Cuando vi la portada de "¡Hola!" no sabía si era Jon Kortajarena o Jesulín de Ubrique de tantos filtros que tenía", ha sentenciado sobre el torero. ¿Cómo le habrán sentado estas declaraciones de Belén al marido de María José Campanario?